https://ria.ru/20230719/samolet-1884971819.html
Российский Ил-112В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник
Российский Ил-112В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2023
Российский Ил-112В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник
Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:36
2023-07-19T03:36
2023-07-19T03:41
московская область (подмосковье)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8, сообщил РИА Новости информированный источник. Изначально Ил-112В был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ. "Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы", - рассказал собеседник агентства. В июне на ПМЭФ-2023 вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал журналистам, что проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В с турбовинтовыми двигателями - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров. Первый полет опытного образца военно-транспортного самолета состоялся 30 марта 2019 года на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО". Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено. ПД-8 - двухконтурный турбореактивный двигатель, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200. В работе над ПВ-8 применяется опыт создания двигателя ПД-14.
https://ria.ru/20230407/mig-31-1863635732.html
https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html
https://ria.ru/20221226/il-112-1841524298.html
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московская область (подмосковье), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность
Московская область (Подмосковье), Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Безопасность
Российский Ил-112В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник
Российский военно-транспортный самолет Ил-112В переделают под реактивные двигатели ПД-8
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8, сообщил РИА Новости информированный источник.
Изначально Ил-112В был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ.
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"Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы", - рассказал собеседник агентства.
В июне на ПМЭФ-2023 вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров
сообщал журналистам, что проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В с турбовинтовыми двигателями - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
Первый полет опытного образца военно-транспортного самолета состоялся 30 марта 2019 года на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО".
Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье
. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено.
ПД-8 - двухконтурный турбореактивный двигатель, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200. В работе над ПВ-8 применяется опыт создания двигателя ПД-14.
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