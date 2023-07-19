https://ria.ru/20230719/samolet-1884971819.html

Российский Ил-112В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник

Российский Ил-112В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2023

Российский Ил-112В переделают под реактивные двигатели, сообщил источник

Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T03:36

2023-07-19T03:36

2023-07-19T03:41

московская область (подмосковье)

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750430291_63:0:3683:2036_1920x0_80_0_0_0dba9ca0c070f06f56c993c786b4ae33.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8, сообщил РИА Новости информированный источник. Изначально Ил-112В был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ. "Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы", - рассказал собеседник агентства. В июне на ПМЭФ-2023 вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал журналистам, что проект военно-транспортного самолета Ил-112В будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В с турбовинтовыми двигателями - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров. Первый полет опытного образца военно-транспортного самолета состоялся 30 марта 2019 года на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО". Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в Подмосковье. Предварительной причиной называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета было приостановлено. ПД-8 - двухконтурный турбореактивный двигатель, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200. В работе над ПВ-8 применяется опыт создания двигателя ПД-14.

https://ria.ru/20230407/mig-31-1863635732.html

https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html

https://ria.ru/20221226/il-112-1841524298.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность