Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 19.07.2023 (обновлено: 17:06 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/rt-1885113208.html
Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT
Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT - РИА Новости, 19.07.2023
Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT
Западные страны закрывают Russia Today (RT) и чинят препятствия, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:43
2023-07-19T17:06
россия
владимир путин
в мире
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885120530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_add0823d3e94aaf31aa6d70ff3834e7f.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Западные страны закрывают Russia Today (RT) и чинят препятствия, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин. "Везде закрывают по сути единственный наш ресурс, направленный на западную аудиторию - это Russia Today. Везде закрывают, препятствия чинят - боятся правды", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы". * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230719/putin-1885092210.html
https://ria.ru/20230714/rt-1884165979.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Боятся правды" – Путин о закрытии RT на Западе
"Боятся правды" – Путин о закрытии RT на Западе
2023-07-19T16:43
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885120530_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b8b97ce8f8c2b0329fa446cfb3bf3277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире, европа
Россия, Владимир Путин, В мире, Европа
Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT

Путин: RT везде закрывают на Западе и чинят препятствия, потому что боятся правды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Западные страны закрывают Russia Today (RT) и чинят препятствия, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Везде закрывают по сути единственный наш ресурс, направленный на западную аудиторию - это Russia Today. Везде закрывают, препятствия чинят - боятся правды", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Путин назвал главное оружие против лжи и пропаганды
16:02
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Кадыров отметил военкоров RT за актуальную информацию с передовой
14 июля, 12:38
 
РоссияВладимир ПутинВ миреЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала