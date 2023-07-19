https://ria.ru/20230719/rt-1885113208.html

Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT

Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT - РИА Новости, 19.07.2023

Путин объяснил, почему на Западе закрывают RT

Западные страны закрывают Russia Today (RT) и чинят препятствия, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:43

2023-07-19T16:43

2023-07-19T17:06

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владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Западные страны закрывают Russia Today (RT) и чинят препятствия, потому что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин. "Везде закрывают по сути единственный наш ресурс, направленный на западную аудиторию - это Russia Today. Везде закрывают, препятствия чинят - боятся правды", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы". * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230719/putin-1885092210.html

https://ria.ru/20230714/rt-1884165979.html

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"Боятся правды" – Путин о закрытии RT на Западе "Боятся правды" – Путин о закрытии RT на Западе 2023-07-19T16:43 true PT0M41S

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россия, владимир путин, в мире, европа