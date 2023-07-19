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Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей"

Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023

Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей"

Представители более 150 стран мира, несмотря на все сложности, приняли участие в программах АНО "Россия – страна возможностей", в целом их участниками стали... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:42

2023-07-19T15:42

2023-07-19T15:42

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представители более 150 стран мира, несмотря на все сложности, приняли участие в программах АНО "Россия – страна возможностей", в целом их участниками стали более 20 млн человек, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. "Важно, что участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира. Это, конечно, серьезный результат", - заявил Путин.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество