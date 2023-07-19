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Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей"
Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023
Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей"
Представители более 150 стран мира, несмотря на все сложности, приняли участие в программах АНО "Россия – страна возможностей", в целом их участниками стали... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:42
2023-07-19T15:42
2023-07-19T15:42
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Представители более 150 стран мира, несмотря на все сложности, приняли участие в программах АНО "Россия – страна возможностей", в целом их участниками стали более 20 млн человек, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. "Важно, что участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира. Это, конечно, серьезный результат", - заявил Путин.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о результатах работы АНО "Россия – страна возможностей"
Путин: в программах АНО "Россия – страна возможностей" приняли участие люди из 150 стран