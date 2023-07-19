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Патриарх заявил о "недостаточно прочном" единстве РПЦ - РИА Новости, 19.07.2023
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Религия
 
12:07 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/rpts-1885022329.html
Патриарх заявил о "недостаточно прочном" единстве РПЦ
Патриарх заявил о "недостаточно прочном" единстве РПЦ - РИА Новости, 19.07.2023
Патриарх заявил о "недостаточно прочном" единстве РПЦ
Единство Русской православной церкви (РПЦ) сейчас недостаточно ярко выражено и недостаточно прочно, но на него уповают люди, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:07
2023-07-19T12:07
религия
москва
сергий радонежский
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Единство Русской православной церкви (РПЦ) сейчас недостаточно ярко выражено и недостаточно прочно, но на него уповают люди, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В наше время из-за коварства человеческого, предательства, желания угодить далеко отстоящим от нашей страны политическим силам, привело к тому, что Русь снова разделилась. Уповать приходится только на то, что сохраняется, хотя, к сожалению, недостаточно ярко выраженное и недостаточно, на мой взгляд, прочное, единство Русской православной церкви", – сказал он после литургии в Троице-Сергиевой лавре во вторник 18 июля. Он добавил, что антицерковным силам что-то удалось сделать через учреждение расколов и разделений, которые, по его убеждению, падут, как только падет их мощная политическая поддержка, так же, как провалились попытки расколоть Русскую церковь в ХХ веке. 18 июля (5 июля по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. 19 июля в Троице-Сергиевой лавре пройдет Архиерейское совещание РПЦ. Согласно уставу РПЦ, Архиерейский собор "созывается патриархом Московским и всея Руси (местоблюстителем) и священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии поместного собора", а также в "исключительных случаях". В состав Архиерейского собора должны входить архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Синод РПЦ в августе 2022 года перенес проведение Архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, а ранее его сроки переносились из-за пандемии коронавируса. В декабре 2022 года Священный синод РПЦ постановил провести совещание всех ее архиереев, а также тех заграничных иерархов, которые смогут на него прибыть, 19 июля 2023 года "для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни". В связи с тем, что международная обстановка продолжала затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, Синод принял решение "вернуться к рассмотрению о сроках проведения Архиерейского собора во благовремении".
https://ria.ru/20230719/patriarkh-1884980886.html
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москва, сергий радонежский, русская православная церковь
Религия, Москва, Сергий Радонежский, Русская православная церковь
Патриарх заявил о "недостаточно прочном" единстве РПЦ

Патриарх Кирилл: единство РПЦ недостаточно ярко выраженно и прочно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения и иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения и иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Единство Русской православной церкви (РПЦ) сейчас недостаточно ярко выражено и недостаточно прочно, но на него уповают люди, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В наше время из-за коварства человеческого, предательства, желания угодить далеко отстоящим от нашей страны политическим силам, привело к тому, что Русь снова разделилась. Уповать приходится только на то, что сохраняется, хотя, к сожалению, недостаточно ярко выраженное и недостаточно, на мой взгляд, прочное, единство Русской православной церкви", – сказал он после литургии в Троице-Сергиевой лавре во вторник 18 июля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди
07:43
Он добавил, что антицерковным силам что-то удалось сделать через учреждение расколов и разделений, которые, по его убеждению, падут, как только падет их мощная политическая поддержка, так же, как провалились попытки расколоть Русскую церковь в ХХ веке.
18 июля (5 июля по старому стилю) Русская православная церковь отмечает день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. 19 июля в Троице-Сергиевой лавре пройдет Архиерейское совещание РПЦ.
Согласно уставу РПЦ, Архиерейский собор "созывается патриархом Московским и всея Руси (местоблюстителем) и священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии поместного собора", а также в "исключительных случаях". В состав Архиерейского собора должны входить архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Синод РПЦ в августе 2022 года перенес проведение Архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, а ранее его сроки переносились из-за пандемии коронавируса.
В декабре 2022 года Священный синод РПЦ постановил провести совещание всех ее архиереев, а также тех заграничных иерархов, которые смогут на него прибыть, 19 июля 2023 года "для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни". В связи с тем, что международная обстановка продолжала затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, Синод принял решение "вернуться к рассмотрению о сроках проведения Архиерейского собора во благовремении".
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