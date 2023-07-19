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Россия нанесла удар по США на неожиданном фронте, пишут СМИ
Россия нанесла удар по США на неожиданном фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2023
Россия нанесла удар по США на неожиданном фронте, пишут СМИ
Москва выиграла от результатов саммита Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет экономист Скотт Макдональд в статье для... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:47
2023-07-19T15:47
2023-07-19T16:56
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Москва выиграла от результатов саммита Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет экономист Скотт Макдональд в статье для издания 19FortyFive."Россия включилась в геополитическую игру в Латинской Америке и нанесла удар по стратегическому подбрюшью США. Страны Латинской Америки отказались приглашать Зеленского и осуждать Россию в контексте конфликта на Украине", — говорится в публикации. По мнению автора, сближение интересов Москвы и стран региона также обострило отношения между Вашингтоном и Бразилиа. "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступает за продвижение Глобального Юга и делает упор на многополярность, которая с политической точки зрения выглядит антиамериканской", — считает экономист.Он назвал общее мировоззрение ключевым фактором в сотрудничестве стран Латинской Америки с Россией. Кроме того, такие отношения дают этим государствам возможность избежать чрезмерной зависимости от США, которые в прошлом вмешивались в их дела. "Российская политика в этом плане оказалась успешной: правительства стран региона не следуют примеру Запада в отношении введения экономических санкций", — заключает Макдональд. Как писало Politico, на состоявшемся на этой неделе саммите Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна между участниками возникли противоречия из-за позиции по Украине. В итоге ЕС не удалось навязать форуму итоговое заявление с осуждением России в контексте украинского конфликта.
https://ria.ru/20230719/putin-1885027329.html
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html
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в мире, россия, латинская америка, сша, евросоюз
В мире, Россия, Латинская Америка, США, Евросоюз
Россия нанесла удар по США на неожиданном фронте, пишут СМИ
19FortyFive: итог саммита в Латинской Америке стал победой России и ударом по США
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Москва выиграла от результатов саммита Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет экономист Скотт Макдональд в статье для издания 19FortyFive
.
"Россия включилась в геополитическую игру в Латинской Америке и нанесла удар по стратегическому подбрюшью США. Страны Латинской Америки отказались приглашать Зеленского и осуждать Россию в контексте конфликта на Украине", — говорится в публикации.
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По мнению автора, сближение интересов Москвы и стран региона также обострило отношения между Вашингтоном и Бразилиа.
"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступает за продвижение Глобального Юга и делает упор на многополярность, которая с политической точки зрения выглядит антиамериканской", — считает экономист.
Он назвал общее мировоззрение ключевым фактором в сотрудничестве стран Латинской Америки с Россией. Кроме того, такие отношения дают этим государствам возможность избежать чрезмерной зависимости от США, которые в прошлом вмешивались в их дела.
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"Российская политика в этом плане оказалась успешной: правительства стран региона не следуют примеру Запада в отношении введения экономических санкций", — заключает Макдональд.
Как писало Politico, на состоявшемся на этой неделе саммите Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна между участниками возникли противоречия из-за позиции по Украине. В итоге ЕС не удалось навязать форуму итоговое заявление с осуждением России в контексте украинского конфликта.
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