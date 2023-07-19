https://ria.ru/20230719/rosgvardiya-1885175926.html

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото - РИА Новости, 19.07.2023

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ, интернете свои фотографии, видеоматериалы о себе и других военнослужащих, соответствующая поправка... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:53

2023-07-19T21:53

2023-07-19T21:53

безопасность

технологии

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ, интернете свои фотографии, видеоматериалы о себе и других военнослужащих, соответствующая поправка внесена в Госдуму. Соответствующая поправка поступила к проекту об особенностях комплектования войск нацгвардии, который внес глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам, информацию, позволяющую раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии", — сообщается в тексте поправки. Поправкой также предлагается запретить размещать информацию о служебной деятельности.

https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф