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Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото - РИА Новости, 19.07.2023
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21:53 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/rosgvardiya-1885175926.html
Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото
Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото - РИА Новости, 19.07.2023
Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото
Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ, интернете свои фотографии, видеоматериалы о себе и других военнослужащих, соответствующая поправка... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:53
2023-07-19T21:53
безопасность
технологии
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ, интернете свои фотографии, видеоматериалы о себе и других военнослужащих, соответствующая поправка внесена в Госдуму. Соответствующая поправка поступила к проекту об особенностях комплектования войск нацгвардии, который внес глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам, информацию, позволяющую раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии", — сообщается в тексте поправки. Поправкой также предлагается запретить размещать информацию о служебной деятельности.
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
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Новости
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безопасность, технологии, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Безопасность, Технологии, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ свои фото

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в интернете и СМИ свои фото

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники ОМОНа . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в СМИ, интернете свои фотографии, видеоматериалы о себе и других военнослужащих, соответствующая поправка внесена в Госдуму.
Соответствующая поправка поступила к проекту об особенностях комплектования войск нацгвардии, который внес глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц в определенный период времени другим лицам, информацию, позволяющую раскрыть ведомственную принадлежность к войскам национальной гвардии", — сообщается в тексте поправки.
Поправкой также предлагается запретить размещать информацию о служебной деятельности.
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БезопасностьТехнологииАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
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