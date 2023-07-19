https://ria.ru/20230719/reshenie-1884999987.html

Захарова высказалась о решении США поддержать сельское хозяйство Украины

Захарова высказалась о решении США поддержать сельское хозяйство Украины - РИА Новости, 19.07.2023

Захарова высказалась о решении США поддержать сельское хозяйство Украины

Решение США предоставить Украине деньги на поддержку сельского хозяйства является мистификацией, они выделяют огромные суммы своим же компаниям, владеющим... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:27

2023-07-19T10:27

2023-07-19T10:27

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Решение США предоставить Украине деньги на поддержку сельского хозяйства является мистификацией, они выделяют огромные суммы своим же компаниям, владеющим землей на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik. Ранее стало известно, что США выделяют Украине дополнительно 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после решения РФ по зерновой сделке. "Это мистификация… всё сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам", – сказала Захарова. Она уточнила, что западные компании владеют землей на Украине, контролируют все продовольственные сделки, управляют всеми внешними процессами. "Они выделяют огромные суммы своим же компаниям, которые являются владельцами и операторами того, что раньше называлось украинское сельское хозяйство", - подчеркнула Захарова. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884824133.html

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