Захарова высказалась о решении США поддержать сельское хозяйство Украины
Захарова назвала решение США выделить деньги для сельского хозяйства Украины мистификацией
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Решение США предоставить Украине деньги на поддержку сельского хозяйства является мистификацией, они выделяют огромные суммы своим же компаниям, владеющим землей на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на радио Sputnik.
"Это мистификация… всё сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам", – сказала Захарова.
Она уточнила, что западные компании владеют землей на Украине, контролируют все продовольственные сделки, управляют всеми внешними процессами.
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"Они выделяют огромные суммы своим же компаниям, которые являются владельцами и операторами того, что раньше называлось украинское сельское хозяйство", - подчеркнула Захарова.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.