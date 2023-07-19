Патриарх Кирилл заявил, что ждет реакции правозащитников на гонения на УПЦ
Патриарх Кирилл заявил, что с нетерпением ждет реакции правозащитников на гонения на УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Архиерейском совещании РПЦ заявил, что с нетерпением ждет реакции международных правозащитных организаций и глав государств на гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), отметив, что пока ее нет.
Патриарх 19 июля возглавил Архиерейское совещание Русской православной церкви (РПЦ) в Троице-Сергиевой лавре. На повестке дня, кроме доклада патриарха Кирилла и его обсуждения, стоит дискуссия о докладе председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Венгерского и Будапештского Илариона (Алфеева) о подготовке комиссией документа "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей", и доклад руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги) об изменениях в светском законодательстве.
"Несколько дней тому назад я направил предстоятелям поместных православных Церквей, главам иных христианских Церквей, руководителям международных организаций письма, в которых призвал адресатов обратить внимание на происходящие гонения на Украинскую православную церковь, и принять все возможные меры для защиты митрополита Павла (заключенного в Киеве наместника Киево-Печерской лавры – ред.) от беззаконного преследования. Совершенно очевидно, что украинские власти приступили к ликвидации канонической Украинской православной церкви, несмотря на декларируемую приверженность европейским ценностям, которые предполагают в том числе свободу вероисповедания и уважение прав человека. Возникает вопрос: как отнесутся к случившемуся европейские правители, и особенно – громко говорящие правозащитные организации? С нетерпением, хотя и не без сомнения, ожидаем реакции с их стороны. Пока реакции нет", – сказал патриарх в своем докладе. Его видеозапись предоставила патриаршая пресс-служба.
Он отметил, что наместник Киево-Печерской лавры, которому 62 года, страдает тяжелыми заболеваниями, его жизнь в СИЗО находится под угрозой. "Поэтому прошу всех вас, дорогие братья, особо молиться о нем – он сегодня действительно является исповедником, остающимся верным своей архиерейской присяге и единству наших церквей", – сказал патриарх.
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.