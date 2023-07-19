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В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток - РИА Новости, 19.07.2023
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11:07 19.07.2023 (обновлено: 11:20 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/razvorot-1885007305.html
В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток
В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток - РИА Новости, 19.07.2023
В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток
Глобальный разворот торговли РФ на восток и на юг уже состоялся, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:07
2023-07-19T11:20
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
руслан давыдов
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный разворот торговли РФ на восток и на юг уже состоялся, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным"Можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на восток и на юг уже состоялся", - сказал Давыдов.По его словам, таможенная служба приложила усилия, чтобы пункты пропуска на этом направлении стали частью транспортных коридоров, а не оставались "узкими горлышками, как это порой бывало"."Пять пунктов пропуска переведены на круглосуточный режим. На 950 единиц увеличена штатная численность, и мы еще 200 планируем перебросить на Дальневосточное направление. Мы в пунктах пропуска стараемся минимально нагружать бизнес", - добавил Давыдов.
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, михаил мишустин, экономика
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Руслан Давыдов, Михаил Мишустин, Экономика
В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток

Врио главы ФТС Давыдов: глобальный разворот торговли России на восток уже состоялся

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный разворот торговли РФ на восток и на юг уже состоялся, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным
«
"Можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на восток и на юг уже состоялся", - сказал Давыдов.
По его словам, таможенная служба приложила усилия, чтобы пункты пропуска на этом направлении стали частью транспортных коридоров, а не оставались "узкими горлышками, как это порой бывало".
«
"Пять пунктов пропуска переведены на круглосуточный режим. На 950 единиц увеличена штатная численность, и мы еще 200 планируем перебросить на Дальневосточное направление. Мы в пунктах пропуска стараемся минимально нагружать бизнес", - добавил Давыдов.
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Руслан ДавыдовМихаил МишустинЭкономика
 
 
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