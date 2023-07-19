https://ria.ru/20230719/razvorot-1885007305.html

В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток

В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток - РИА Новости, 19.07.2023

В ФТС констатировали глобальный разворот торговли России на восток

Глобальный разворот торговли РФ на восток и на юг уже состоялся, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:07

2023-07-19T11:07

2023-07-19T11:20

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

руслан давыдов

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глобальный разворот торговли РФ на восток и на юг уже состоялся, заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным"Можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на восток и на юг уже состоялся", - сказал Давыдов.По его словам, таможенная служба приложила усилия, чтобы пункты пропуска на этом направлении стали частью транспортных коридоров, а не оставались "узкими горлышками, как это порой бывало"."Пять пунктов пропуска переведены на круглосуточный режим. На 950 единиц увеличена штатная численность, и мы еще 200 планируем перебросить на Дальневосточное направление. Мы в пунктах пропуска стараемся минимально нагружать бизнес", - добавил Давыдов.

https://ria.ru/20230620/torgovlya-1879265502.html

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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, михаил мишустин, экономика