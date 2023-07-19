https://ria.ru/20230719/rakety-1885181740.html

Госдеп одобрил продажу ракет AMRAAM Германии на 2,9 миллиарда долларов

Госдеп одобрил продажу ракет AMRAAM Германии на 2,9 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.07.2023

Госдеп одобрил продажу ракет AMRAAM Германии на 2,9 миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Германии противовоздушных ракет AMRAAM класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:46

2023-07-19T22:46

2023-07-19T22:46

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Германии противовоздушных ракет AMRAAM класса "воздух - воздух" и сопутствующего оборудования на сумму порядка 2,9 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Как следует из заявления ведомства, германское правительство изъявило желание закупить США до 969 ракет такого типа, а также сопутствующее снаряжение. Главным подрядчиком в данном заказе будет выступать компания Raytheon. "Предполагаемая продажа данных ракет послужит интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет укрепления безопасности союзника по НАТО, который выступает важной силой в контексте политической и экономической стабильности в Европе", - заявили в Агентстве. Власти США уже проинформировали Конгресс о данной сделке. У законодательного органа теперь будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение о ее возможной блокировке.

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в мире, сша, германия, министерство обороны сша, государственный департамент сша