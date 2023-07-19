https://ria.ru/20230719/pvo-1885066639.html

Пензенский "Радиозавод" представил новый комплекс ПВО

Пензенский "Радиозавод" представил новый комплекс ПВО - РИА Новости, 19.07.2023

Пензенский "Радиозавод" представил новый комплекс ПВО

Пензенское АО "Радиозавод" представило губернатору Олегу Мельниченко свой новый комплекс противовоздушной обороны (ПВО), который может использоваться для борьбы РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:39

2023-07-19T14:39

2023-07-19T14:39

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 19 июл - РИА Новости. Пензенское АО "Радиозавод" представило губернатору Олегу Мельниченко свой новый комплекс противовоздушной обороны (ПВО), который может использоваться для борьбы с беспилотниками, сообщило областное правительство. "Новая разработка предназначена для автоматизации решения задач боевого управления подразделениями противовоздушной обороны и постов воздушного наблюдения. Оборудование может использоваться для борьбы с беспилотными летальными аппаратами. Модель, в частности, включает комплект командира со специализированным компьютером, позволяющим передавать данные, а также встроенную навигацию. Техника приспособлена к работе в условиях как низких, так и высоких температур. Для использования необходимо подразделение из восьми человек", - говорится в сообщении. Губернатор в ходе визита на завод осмотрел оборонную и гражданскую продукцию одного из крупнейших промышленных предприятий области. Гендиректор АО "Радиозавод" Олег Ратников рассказал главе региона о параметрах действия новой установки ПВО и о ее технических возможностях. "Это одно из перспективных направлений нашей работы. Это - развитие предприятия, оборонного комплекса, промышленной отрасли региона", - цитирует слова Ратникова пресс-служба областного правительства. Мельниченко заявил, что "Радиозавод" является стратегическим предприятием Пензенской области. "Мы знаем, что здесь изготавливают не только сеялки… В целом показываете достойные результаты, продукция ваша востребована во всех сферах – и в мирной, и в военной. Хороший трудовой коллектив, устоявшиеся традиции. По пензенским меркам высокие оплаты труда. Есть перспектива заказов, это дает уверенность, что предприятие будет устойчиво развиваться", - цитирует слова губернатора пресс-служба. В правительстве отметили, что "Радиозавод" специализируется на производстве автоматизированных комплексов и систем управления современными аппаратами, применяющимися в различных отраслях. На предприятии проводится активная инновационная политика для обеспечения необходимого технического уровня разработок и сохранения конкурентоспособности на внешнем рынке. Одновременно на заводе выпускают гражданскую продукцию - универсальные пневматические сеялки шести типов, бытовые сушильные шкафы, платы для приборов учета электроэнергии.

https://ria.ru/20230713/agrarii-1884084743.html

https://ria.ru/20230711/gaz-1883521068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег мельниченко