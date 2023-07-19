https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html
Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов
Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов - РИА Новости, 19.07.2023
Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов
Президент РФ Владимир Путин напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, как он спорил с ним, уговаривая того покупать российские самолеты, когда Савельев... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:53
2023-07-19T19:53
2023-07-19T20:58
виталий савельев
владимир путин
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, как он спорил с ним, уговаривая того покупать российские самолеты, когда Савельев руководил "Аэрофлотом". "Помните, когда вы были еще руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, так сказать, ну, условно, ругались на этот счет", - сказал Путин Савельеву на совещании с правительством. Путин припомнил, что Савельев говорил, что западные партнеры "надежные и хорошие".
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"Вы мне говорили, что западные партнеры надежные" – Путин вспомнил, как ругался с Савельевым
"Вы мне говорили, что западные партнеры надежные" – Путин вспомнил, как ругался с Савельевым
2023-07-19T19:53
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виталий савельев, владимир путин, аэрофлот, россия
Виталий Савельев, Владимир Путин, Аэрофлот, Россия
Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов
Путин напомнил Савельеву, как ругался с ним, уговаривая покупать российские самолеты
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, как он спорил с ним, уговаривая того покупать российские самолеты, когда Савельев руководил "Аэрофлотом".
"Помните, когда вы были еще руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, так сказать, ну, условно, ругались на этот счет", - сказал Путин Савельеву на совещании с правительством.
Путин припомнил, что Савельев говорил, что западные партнеры "надежные и хорошие".
Министр транспорта рассказал о ситуации с ценами на авиабилеты