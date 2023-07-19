https://ria.ru/20230719/putin-1885158627.html

Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов

Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов - РИА Новости, 19.07.2023

Путин вспомнил, как "ругался" с Савельевым из-за российских самолетов

Президент РФ Владимир Путин напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, как он спорил с ним, уговаривая того покупать российские самолеты, когда Савельев... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:53

2023-07-19T19:53

2023-07-19T20:58

виталий савельев

владимир путин

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил министру транспорта Виталию Савельеву, как он спорил с ним, уговаривая того покупать российские самолеты, когда Савельев руководил "Аэрофлотом". "Помните, когда вы были еще руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, так сказать, ну, условно, ругались на этот счет", - сказал Путин Савельеву на совещании с правительством. Путин припомнил, что Савельев говорил, что западные партнеры "надежные и хорошие".

https://ria.ru/20230719/aviabilety-1885156010.html

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"Вы мне говорили, что западные партнеры надежные" – Путин вспомнил, как ругался с Савельевым "Вы мне говорили, что западные партнеры надежные" – Путин вспомнил, как ругался с Савельевым 2023-07-19T19:53 true PT0M34S

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виталий савельев, владимир путин, аэрофлот, россия