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Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023
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16:36 19.07.2023 (обновлено: 17:26 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/putin-1885099761.html
Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей"
Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023
Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей"
Владимир Путин на заседании АНО "Россия — страна возможностей" поблагодарил участников военной операции на Украине и отметил страх Запада перед правдой... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:36
2023-07-19T17:26
общество
владимир путин
франция
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин на заседании АНО "Россия — страна возможностей" поблагодарил участников военной операции на Украине и отметил страх Запада перед правдой. Подробнее — в материале РИА Новости.О добровольцахГоворя о тех, кто принимает участие в боевых действиях, президент заявил, что знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью."Я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью", — сказал он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации, комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который участвовал в военной операции в статусе добровольца.Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки."Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — добавил он.О страхе Запада перед правдойНа заседании у Путина состоялся диалог с журналисткой Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в ДНР в 2016 году для освещения происходящих там событий. Она создала и развивает информационно-аналитический интернет-портал "Донбасс Инсайдер". "Такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", — заметил президент.Он напомнил, что западные страны мешают Russia Today (RT) транслировать позицию государства.&quot;Везде закрывают по сути единственный наш ресурс, направленный на западную аудиторию, — это Russia Today. Везде закрывают, препятствия чинят — боятся правды&quot;, — сказал Путин.В то же время у России много друзей на Западе, в том числе во Франции."Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им просто стараются не давать возможности думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", — отметил глава государства.По словам президента, правящие элиты злоупотребили своим положением и монополией на власть.О технологияхПутин в ходе обсуждений заметил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта и государство "прекрасно отдает себе в этом отчет"."Это по степени важности для страны, для любой страны не менее значимо, чем в свое время атомные или ракетные проекты Советского Союза, в середине 40-х или 50-х годов", — считает президент.Он спросил главу Сбербанка Германа Грефа, заменит ли его ИИ на посту. Топ-менеджер ответил, что этот процесс уже идет, но он пока надеется сохранить работу."Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет", — ответил Греф. На это Путин пошутил, что "с такими людьми прогресс невозможен".Другая важная область — производство беспилотников."И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причем во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", — добавил Путин.Глава государства также поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей" и провести ее в Сочи во время фестиваля молодежи в следующем году.
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донецкая народная республика
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"Боятся правды" – Путин о закрытии RT на Западе
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общество, владимир путин, франция, донецкая народная республика, донбасс
Общество, Владимир Путин, Франция, Донецкая Народная Республика, Донбасс

Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин на заседании АНО "Россия — страна возможностей" поблагодарил участников военной операции на Украине и отметил страх Запада перед правдой. Подробнее — в материале РИА Новости.

О добровольцах

Говоря о тех, кто принимает участие в боевых действиях, президент заявил, что знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью.
"Я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью", — сказал он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации, комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который участвовал в военной операции в статусе добровольца.
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Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки.
"Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — добавил он.

О страхе Запада перед правдой

На заседании у Путина состоялся диалог с журналисткой Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в ДНР в 2016 году для освещения происходящих там событий. Она создала и развивает информационно-аналитический интернет-портал "Донбасс Инсайдер".
"Такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", — заметил президент.
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Он напомнил, что западные страны мешают Russia Today (RT) транслировать позицию государства.
«

"Везде закрывают по сути единственный наш ресурс, направленный на западную аудиторию, — это Russia Today. Везде закрывают, препятствия чинят — боятся правды", — сказал Путин.

В то же время у России много друзей на Западе, в том числе во Франции.
"Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им просто стараются не давать возможности думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", — отметил глава государства.
По словам президента, правящие элиты злоупотребили своим положением и монополией на власть.
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О технологиях

Путин в ходе обсуждений заметил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта и государство "прекрасно отдает себе в этом отчет".
"Это по степени важности для страны, для любой страны не менее значимо, чем в свое время атомные или ракетные проекты Советского Союза, в середине 40-х или 50-х годов", — считает президент.
Он спросил главу Сбербанка Германа Грефа, заменит ли его ИИ на посту. Топ-менеджер ответил, что этот процесс уже идет, но он пока надеется сохранить работу.
"Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет", — ответил Греф. На это Путин пошутил, что "с такими людьми прогресс невозможен".
Другая важная область — производство беспилотников.
"И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причем во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", — добавил Путин.
Глава государства также поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей" и провести ее в Сочи во время фестиваля молодежи в следующем году.
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