https://ria.ru/20230719/putin-1885099761.html

Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей"

Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023

Путин выступил на заседании АНО "Россия — страна возможностей"

Владимир Путин на заседании АНО "Россия — страна возможностей" поблагодарил участников военной операции на Украине и отметил страх Запада перед правдой... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:36

2023-07-19T16:36

2023-07-19T17:26

общество

владимир путин

франция

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин на заседании АНО "Россия — страна возможностей" поблагодарил участников военной операции на Украине и отметил страх Запада перед правдой. Подробнее — в материале РИА Новости.О добровольцахГоворя о тех, кто принимает участие в боевых действиях, президент заявил, что знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью."Я вас хочу за это поблагодарить, пожелать вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью", — сказал он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации, комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который участвовал в военной операции в статусе добровольца.Путин уверен, что именами участников спецоперации будут называть улицы, города и парки."Уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", — добавил он.О страхе Запада перед правдойНа заседании у Путина состоялся диалог с журналисткой Кристель Нэан Карин, которая переехала из Франции в ДНР в 2016 году для освещения происходящих там событий. Она создала и развивает информационно-аналитический интернет-портал "Донбасс Инсайдер". "Такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса. А в интересах своей страны, потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна и наносит ущерб собственному народу", — заметил президент.Он напомнил, что западные страны мешают Russia Today (RT) транслировать позицию государства."Везде закрывают по сути единственный наш ресурс, направленный на западную аудиторию, — это Russia Today. Везде закрывают, препятствия чинят — боятся правды", — сказал Путин.В то же время у России много друзей на Западе, в том числе во Франции."Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им просто стараются не давать возможности думать, за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", — отметил глава государства.По словам президента, правящие элиты злоупотребили своим положением и монополией на власть.О технологияхПутин в ходе обсуждений заметил, что будущее за технологиями искусственного интеллекта и государство "прекрасно отдает себе в этом отчет"."Это по степени важности для страны, для любой страны не менее значимо, чем в свое время атомные или ракетные проекты Советского Союза, в середине 40-х или 50-х годов", — считает президент.Он спросил главу Сбербанка Германа Грефа, заменит ли его ИИ на посту. Топ-менеджер ответил, что этот процесс уже идет, но он пока надеется сохранить работу."Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет", — ответил Греф. На это Путин пошутил, что "с такими людьми прогресс невозможен".Другая важная область — производство беспилотников."И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причем во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня", — добавил Путин.Глава государства также поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей" и провести ее в Сочи во время фестиваля молодежи в следующем году.

https://ria.ru/20230716/polsha-1884493763.html

https://ria.ru/20230719/donbass-1885092111.html

https://ria.ru/20230707/pozitsiya-1882703438.html

https://ria.ru/20230719/samorealizatsiya-1885089878.html

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"Боятся правды" – Путин о закрытии RT на Западе "Боятся правды" – Путин о закрытии RT на Западе 2023-07-19T16:36 true PT0M41S

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общество, владимир путин, франция, донецкая народная республика, донбасс