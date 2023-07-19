https://ria.ru/20230719/putin-1885091143.html
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком - РИА Новости, 19.07.2023
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком
Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:56
2023-07-19T15:56
2023-07-19T16:53
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_d1797e70060734bc6e197d6b80e979bc.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком. В заседании с главой государства участвовал победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец специальной военной операции Илья Штокман. Он рассказал, как после университета в 1998 году на фоне кризиса уехал из страны, а за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании. "Пекарня — это неплохо... Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции, мне это занятие не очень понравилось", — сказал Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_42dde69b0ae7064619037bde44b1a639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком
Владимир Путин рассказал, как ему не понравилось работать грузчиком в студенческие годы
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком.
В заседании с главой государства участвовал победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец специальной военной операции Илья Штокман. Он рассказал, как после университета в 1998 году на фоне кризиса уехал из страны, а за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.
"Пекарня — это неплохо... Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции, мне это занятие не очень понравилось", — сказал Путин.