https://ria.ru/20230719/putin-1885091143.html

Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком

Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком - РИА Новости, 19.07.2023

Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком

Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:56

2023-07-19T15:56

2023-07-19T16:53

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_d1797e70060734bc6e197d6b80e979bc.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком. В заседании с главой государства участвовал победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец специальной военной операции Илья Штокман. Он рассказал, как после университета в 1998 году на фоне кризиса уехал из страны, а за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании. "Пекарня — это неплохо... Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции, мне это занятие не очень понравилось", — сказал Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика