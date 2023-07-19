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Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком - РИА Новости, 19.07.2023
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15:56 19.07.2023 (обновлено: 16:53 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/putin-1885091143.html
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком - РИА Новости, 19.07.2023
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком
Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:56
2023-07-19T16:53
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком. В заседании с главой государства участвовал победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец специальной военной операции Илья Штокман. Он рассказал, как после университета в 1998 году на фоне кризиса уехал из страны, а за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании. "Пекарня — это неплохо... Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции, мне это занятие не очень понравилось", — сказал Путин.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком

Владимир Путин рассказал, как ему не понравилось работать грузчиком в студенческие годы

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с участниками заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком.
В заседании с главой государства участвовал победитель конкурса управленцев "Лидеры России", доброволец специальной военной операции Илья Штокман. Он рассказал, как после университета в 1998 году на фоне кризиса уехал из страны, а за границей прошел путь от грузчика на пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.
"Пекарня — это неплохо... Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции, мне это занятие не очень понравилось", — сказал Путин.
 
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