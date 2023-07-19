https://ria.ru/20230719/putin-1885027329.html

Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина

Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина - РИА Новости, 19.07.2023

Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за заявление о том, что российский лидер Владимир Путин "совершил... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:26

2023-07-19T12:26

2023-07-19T18:30

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

франция

россия

украина

оон

зерновая сделка

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за заявление о том, что российский лидер Владимир Путин "совершил огромную ошибку", выйдя из зерновой сделки."Пусть санкции против России отменят, а не говорят об ошибках других. Просто слов нет", — написал один из комментаторов. "А несоблюдение Минских соглашений Западом — это какая ошибка?" — поддержал другой. "Огромная ошибка — это предоставление Украине ракет большой дальности", — отметил третий. "Макрону лучше бы позаботиться о своей стране, а не поучать других", — поделился мнением еще один пользователь. "Пусть он начнет с рассмотрения собственных ошибок", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html

https://ria.ru/20230719/tramp-1885009812.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1884986399.html

франция

россия

украина

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, украина, оон, зерновая сделка