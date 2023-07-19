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Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина - РИА Новости, 19.07.2023
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12:26 19.07.2023 (обновлено: 18:30 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/putin-1885027329.html
Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина
Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина - РИА Новости, 19.07.2023
Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за заявление о том, что российский лидер Владимир Путин "совершил... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:26
2023-07-19T18:30
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
франция
россия
украина
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за заявление о том, что российский лидер Владимир Путин "совершил огромную ошибку", выйдя из зерновой сделки."Пусть санкции против России отменят, а не говорят об ошибках других. Просто слов нет", — написал один из комментаторов. "А несоблюдение Минских соглашений Западом — это какая ошибка?" — поддержал другой. "Огромная ошибка — это предоставление Украине ракет большой дальности", — отметил третий. "Макрону лучше бы позаботиться о своей стране, а не поучать других", — поделился мнением еще один пользователь. "Пусть он начнет с рассмотрения собственных ошибок", — заключили читатели. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, украина, оон, зерновая сделка
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Украина, ООН, Зерновая сделка
Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина

Читатели Le Figaro осудили слова Макрона об огромной ошибке Путина из-за зерновой сделки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за заявление о том, что российский лидер Владимир Путин "совершил огромную ошибку", выйдя из зерновой сделки.
"Пусть санкции против России отменят, а не говорят об ошибках других. Просто слов нет", — написал один из комментаторов.
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"А несоблюдение Минских соглашений Западом — это какая ошибка?" — поддержал другой.
"Огромная ошибка — это предоставление Украине ракет большой дальности", — отметил третий.
"Макрону лучше бы позаботиться о своей стране, а не поучать других", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Пусть он начнет с рассмотрения собственных ошибок", — заключили читатели.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.
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В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияРоссияУкраинаООНЗерновая сделка
 
 
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