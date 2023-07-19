Французов шокировали слова Макрона об огромной ошибке Путина
Читатели Le Figaro осудили слова Макрона об огромной ошибке Путина из-за зерновой сделки
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за заявление о том, что российский лидер Владимир Путин "совершил огромную ошибку", выйдя из зерновой сделки.
"Пусть санкции против России отменят, а не говорят об ошибках других. Просто слов нет", — написал один из комментаторов.
"А несоблюдение Минских соглашений Западом — это какая ошибка?" — поддержал другой.
"Огромная ошибка — это предоставление Украине ракет большой дальности", — отметил третий.
"Макрону лучше бы позаботиться о своей стране, а не поучать других", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пусть он начнет с рассмотрения собственных ошибок", — заключили читатели.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что возражает против продления соглашения.