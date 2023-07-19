https://ria.ru/20230719/puteprovod-1885009232.html

Новый путепровод открыли с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон"

Новый путепровод открыли с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон" - РИА Новости, 19.07.2023

Новый путепровод открыли с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон"

На Московской кольцевой автодороге открыли новый путепровод со съездом на трассу М-4 "Дон" в сторону области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:14

2023-07-19T11:14

2023-07-19T11:45

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сергей собянин

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. На Московской кольцевой автодороге открыли новый путепровод со съездом на трассу М-4 "Дон" в сторону области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик", — написал он. По словам Собянина, путепровод построили в в рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Всего там будет 18,6 километра дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Работы планируется закончить в начале 2025 года. Трасса М-4 "Дон" — одна из важнейших транспортных осей России в направлении север — юг. С началом курортного сезона трафик по ней значительно возрастает, в основном за счет туристов, направляющихся на Черноморское побережье.В соответствии с программой модернизации МКАД на пересечении с вылетными магистралями и крупными городскими улицами должны быть реконструированы или построены заново 22 развязки. На пересечении с Липецкой улицей предусматривается замена устаревшего сооружения на современную развязку с направленными съездами, а также реконструкция МКАД между 26-м и 31-м километрами — от будущего МСД до Каширского шоссе.

https://ria.ru/20230104/puteprovod-1843020921.html

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москва, сергей собянин, общество, россия