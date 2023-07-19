https://ria.ru/20230719/proverki-1885019912.html

МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса

МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса - РИА Новости, 19.07.2023

МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса

Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:56

2023-07-19T11:56

2023-07-19T11:56

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий."Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Буквально полностью. Доверяй, но проверяй", - сказал министр в ходе правчаса в Совфеде.

https://ria.ru/20230719/mchs-1885018097.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество