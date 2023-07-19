https://ria.ru/20230719/proverki-1885019912.html
МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса
МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса - РИА Новости, 19.07.2023
МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса
Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:56
2023-07-19T11:56
2023-07-19T11:56
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий."Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Буквально полностью. Доверяй, но проверяй", - сказал министр в ходе правчаса в Совфеде.
https://ria.ru/20230719/mchs-1885018097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса
Глава МЧС Куренков призвал возобновить регулярные проверки бизнеса, несмотря на мораторий