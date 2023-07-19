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МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса - РИА Новости, 19.07.2023
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11:56 19.07.2023
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МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса
МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса - РИА Новости, 19.07.2023
МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса
Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:56
2023-07-19T11:56
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий."Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Буквально полностью. Доверяй, но проверяй", - сказал министр в ходе правчаса в Совфеде.
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россия
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС предложило возобновить регулярные проверки бизнеса

Глава МЧС Куренков призвал возобновить регулярные проверки бизнеса, несмотря на мораторий

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроверка пожарной безопасности сотрудником МЧС
Проверка пожарной безопасности сотрудником МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Проверка пожарной безопасности сотрудником МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий.
«
"Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Буквально полностью. Доверяй, но проверяй", - сказал министр в ходе правчаса в Совфеде.
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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