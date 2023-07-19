https://ria.ru/20230719/proekt-1885146968.html

Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля

Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля - РИА Новости, 19.07.2023

Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля

Госдума рассмотрит проект о противодействии беспилотникам во втором чтении 20 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:47

2023-07-19T18:47

2023-07-19T18:48

госдума рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект о противодействии беспилотникам во втором чтении 20 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. Госдума ранее приняла в первом чтении проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. "Пленарное заседание 20 июля... О противодействии беспилотникам – второе чтение", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1885106135.html

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