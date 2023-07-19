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Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля - РИА Новости, 19.07.2023
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18:47 19.07.2023 (обновлено: 18:48 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/proekt-1885146968.html
Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля
Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля - РИА Новости, 19.07.2023
Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля
Госдума рассмотрит проект о противодействии беспилотникам во втором чтении 20 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:47
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект о противодействии беспилотникам во втором чтении 20 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме. Госдума ранее приняла в первом чтении проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. "Пленарное заседание 20 июля... О противодействии беспилотникам – второе чтение", - сказал собеседник.
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Госдума РФ
Источник: ГД рассмотрит проект о противодействии БПЛА во II чтении 20 июля

Госдума рассмотрит проект о противодействии беспилотникам во II чтении 20 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Госдума рассмотрит проект о противодействии беспилотникам во втором чтении 20 июля, сообщил журналистам источник в Госдуме.
Госдума ранее приняла в первом чтении проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.
"Пленарное заседание 20 июля... О противодействии беспилотникам – второе чтение", - сказал собеседник.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Вчера, 16:28
 
Госдума РФ
 
 
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