https://ria.ru/20230719/primore-1885006432.html

В Приморье ищут пожилую женщину с синдромом Дауна, заблудившуюся в лесу

В Приморье ищут пожилую женщину с синдромом Дауна, заблудившуюся в лесу - РИА Новости, 19.07.2023

В Приморье ищут пожилую женщину с синдромом Дауна, заблудившуюся в лесу

У мужчины и его пожилой матери, которые в июне пропали во время поездки на озеро в Приморье, синдром Дауна, они могли заблудиться в лесу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:03

2023-07-19T11:03

2023-07-19T11:03

происшествия

спасский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. У мужчины и его пожилой матери, которые в июне пропали во время поездки на озеро в Приморье, синдром Дауна, они могли заблудиться в лесу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее УМВД сообщило, что жительница Спасского района заявила в полицию о пропаже 69-летней матери и 26-летнего брата. По ее словам, днем 24 июня они уехали на такси в село Крондштадка на озеро и не вернулись. Мужчину нашли на этой неделе в районе дороги "А-370 Уссури". Объяснить, где его мать, он не смог. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован для обследования. В УМВД РИА Новости уточнили, что мужчина не ранен, признаков насилия нет. Поиски 69-летней женщины продолжаются. "Они по лесу ходили, он все ноги истоптал. Ноги стерты, босой по лесу бродил. Исхудал", - сказал источник. Он отметил, что у женщины и ее сына – синдром Дауна. Вероятно, они заблудились в лесу. В региональном СУ СК РИА Новости рассказали, что по факту пропажи людей возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html

https://ria.ru/20230627/les-1880610316.html

спасский район

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, спасский район, приморский край