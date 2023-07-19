https://ria.ru/20230719/primore-1885006432.html
В Приморье ищут пожилую женщину с синдромом Дауна, заблудившуюся в лесу
В Приморье ищут пожилую женщину с синдромом Дауна, заблудившуюся в лесу - РИА Новости, 19.07.2023
В Приморье ищут пожилую женщину с синдромом Дауна, заблудившуюся в лесу
У мужчины и его пожилой матери, которые в июне пропали во время поездки на озеро в Приморье, синдром Дауна, они могли заблудиться в лесу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:03
2023-07-19T11:03
2023-07-19T11:03
происшествия
спасский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. У мужчины и его пожилой матери, которые в июне пропали во время поездки на озеро в Приморье, синдром Дауна, они могли заблудиться в лесу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее УМВД сообщило, что жительница Спасского района заявила в полицию о пропаже 69-летней матери и 26-летнего брата. По ее словам, днем 24 июня они уехали на такси в село Крондштадка на озеро и не вернулись. Мужчину нашли на этой неделе в районе дороги "А-370 Уссури". Объяснить, где его мать, он не смог. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован для обследования. В УМВД РИА Новости уточнили, что мужчина не ранен, признаков насилия нет. Поиски 69-летней женщины продолжаются. "Они по лесу ходили, он все ноги истоптал. Ноги стерты, босой по лесу бродил. Исхудал", - сказал источник. Он отметил, что у женщины и ее сына – синдром Дауна. Вероятно, они заблудились в лесу. В региональном СУ СК РИА Новости рассказали, что по факту пропажи людей возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html
https://ria.ru/20230627/les-1880610316.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, спасский район, приморский край
Происшествия, Спасский район, Приморский край
В Приморье ищут пожилую женщину с синдромом Дауна, заблудившуюся в лесу
Пожилая женщина и ее сын с синдромом Дауна пропали в Приморье, позже мужчину нашли в лесу