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Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023
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17:08 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/premiya-1885123199.html
Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей"
Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023
Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей"
Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить премию "Россия - страна возможностей" и провести ее в Сочи во время Всемирного фестиваля молодежи РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:08
2023-07-19T17:08
россия
сочи
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить премию "Россия - страна возможностей" и провести ее в Сочи во время Всемирного фестиваля молодежи в следующем году. "Идея очень хорошая, и премия - хорошая идея. И совместить внутри эту работу - как бы этого ни назвать - это премия, финал какого-то конкурса – совместить с тем, что сейчас у нас планируется в области молодежи и международного движения в Сочи. Дмитрий Николаевич (Чернышенко - ред.) хорошая идея?", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "Безусловно, да. Внутри программы с Сергеем Владимировичем детали обсудим. Финал проведем в Сочи", – ответил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
https://ria.ru/20230719/demografiya-1885120176.html
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россия, сочи, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество
Россия, Сочи, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество
Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей"

Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей" и провести ее в Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип "Россия — страна возможностей"
Логотип Россия — страна возможностей - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип "Россия — страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить премию "Россия - страна возможностей" и провести ее в Сочи во время Всемирного фестиваля молодежи в следующем году.
"Идея очень хорошая, и премия - хорошая идея. И совместить внутри эту работу - как бы этого ни назвать - это премия, финал какого-то конкурса – совместить с тем, что сейчас у нас планируется в области молодежи и международного движения в Сочи. Дмитрий Николаевич (Чернышенко - ред.) хорошая идея?", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
"Безусловно, да. Внутри программы с Сергеем Владимировичем детали обсудим. Финал проведем в Сочи", – ответил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
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