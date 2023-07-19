https://ria.ru/20230719/premiya-1885123199.html

Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей"

Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 19.07.2023

Путин поддержал идею учредить премию "Россия — страна возможностей"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить премию "Россия - страна возможностей" и провести ее в Сочи во время Всемирного фестиваля молодежи РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:08

2023-07-19T17:08

2023-07-19T17:08

россия

сочи

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить премию "Россия - страна возможностей" и провести ее в Сочи во время Всемирного фестиваля молодежи в следующем году. "Идея очень хорошая, и премия - хорошая идея. И совместить внутри эту работу - как бы этого ни назвать - это премия, финал какого-то конкурса – совместить с тем, что сейчас у нас планируется в области молодежи и международного движения в Сочи. Дмитрий Николаевич (Чернышенко - ред.) хорошая идея?", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "Безусловно, да. Внутри программы с Сергеем Владимировичем детали обсудим. Финал проведем в Сочи", – ответил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20230719/demografiya-1885120176.html

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россия, сочи, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество