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Путин оценил потери российских производителей удобрений - РИА Новости, 19.07.2023
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20:44 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/poteri-1885166348.html
Путин оценил потери российских производителей удобрений
Путин оценил потери российских производителей удобрений - РИА Новости, 19.07.2023
Путин оценил потери российских производителей удобрений
Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, производителей удобрений - порядка 1,6 РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:44
2023-07-19T20:44
экономика
россия
украина
владимир путин
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, производителей удобрений - порядка 1,6 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Вот сейчас министр сказал, из-за дисконтов 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили, только что было сказано, если переводить в доллары - 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза. С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений - их потери порядка 1,6 миллиарда долларов", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Он напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины - меньше 5%. "Эти цифры сами за себя говорят", - подчеркнул российский лидер.
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экономика, россия, украина, владимир путин, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Владимир Путин, Зерновая сделка
Путин оценил потери российских производителей удобрений

Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, производителей удобрений - порядка 1,6 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот сейчас министр сказал, из-за дисконтов 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили, только что было сказано, если переводить в доллары - 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза. С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений - их потери порядка 1,6 миллиарда долларов", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины - меньше 5%.
"Эти цифры сами за себя говорят", - подчеркнул российский лидер.
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ЭкономикаРоссияУкраинаВладимир ПутинЗерновая сделка
 
 
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