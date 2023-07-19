https://ria.ru/20230719/poteri-1885166348.html

Путин оценил потери российских производителей удобрений

Путин оценил потери российских производителей удобрений - РИА Новости, 19.07.2023

Путин оценил потери российских производителей удобрений

Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, производителей удобрений - порядка 1,6 РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:44

2023-07-19T20:44

2023-07-19T20:44

экономика

россия

украина

владимир путин

зерновая сделка

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, производителей удобрений - порядка 1,6 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Вот сейчас министр сказал, из-за дисконтов 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили, только что было сказано, если переводить в доллары - 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза. С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений - их потери порядка 1,6 миллиарда долларов", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Он напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины - меньше 5%. "Эти цифры сами за себя говорят", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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экономика, россия, украина, владимир путин, зерновая сделка