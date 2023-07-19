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В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие

В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие - РИА Новости, 19.07.2023

В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие

Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который обучает украинских военных в Киеве, заявил, что потери украинских войск на фронте ужасающие, но... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:37

2023-07-19T17:37

2023-07-19T17:37

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который обучает украинских военных в Киеве, заявил, что потери украинских войск на фронте ужасающие, но восстанавливаться им придется самостоятельно, потому что поддержки со стороны Запада будет всё меньше, пишет американский журнал Newsweek. "Жертв много... Я знаю нескольких парней, которые работают в пункте приема раненых. Я не хочу называть цифры, потому что всё это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад. Это весьма ужасает", - заявил Крамер изданию. Он также добавил, что не думает, что украинские войска когда-нибудь смогут "полностью встать на ноги", но в любом случае им придется делать это самостоятельно, потому что "поддержки со стороны Запада будет становиться всё меньше и меньше".

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

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вооруженные силы украины, сша, в мире, украина