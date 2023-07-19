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В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/poteri-1885132952.html
В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие
В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие - РИА Новости, 19.07.2023
В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие
Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который обучает украинских военных в Киеве, заявил, что потери украинских войск на фронте ужасающие, но... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:37
2023-07-19T17:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
в мире
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который обучает украинских военных в Киеве, заявил, что потери украинских войск на фронте ужасающие, но восстанавливаться им придется самостоятельно, потому что поддержки со стороны Запада будет всё меньше, пишет американский журнал Newsweek. "Жертв много... Я знаю нескольких парней, которые работают в пункте приема раненых. Я не хочу называть цифры, потому что всё это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад. Это весьма ужасает", - заявил Крамер изданию. Он также добавил, что не думает, что украинские войска когда-нибудь смогут "полностью встать на ноги", но в любом случае им придется делать это самостоятельно, потому что "поддержки со стороны Запада будет становиться всё меньше и меньше".
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
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вооруженные силы украины, сша, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Украина
В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие

Военный инструктор из США Крамер признал, что потери среди украинских военных ужасающие

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, который обучает украинских военных в Киеве, заявил, что потери украинских войск на фронте ужасающие, но восстанавливаться им придется самостоятельно, потому что поддержки со стороны Запада будет всё меньше, пишет американский журнал Newsweek.
«
"Жертв много... Я знаю нескольких парней, которые работают в пункте приема раненых. Я не хочу называть цифры, потому что всё это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад. Это весьма ужасает", - заявил Крамер изданию.
Он также добавил, что не думает, что украинские войска когда-нибудь смогут "полностью встать на ноги", но в любом случае им придется делать это самостоятельно, потому что "поддержки со стороны Запада будет становиться всё меньше и меньше".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАВ миреУкраина
 
 
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