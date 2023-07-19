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Украина предложила маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки - РИА Новости, 19.07.2023
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00:01 19.07.2023 (обновлено: 10:40 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/postavki-1884963477.html
Украина предложила маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки
Украина предложила маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки - РИА Новости, 19.07.2023
Украина предложила маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки
Украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:01
2023-07-19T10:40
экономика
украина
россия
василий боднар
дмитрий кулеба
владимир путин
swift
россельхозбанк
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар. "Турция пытается найти золотую середину и минимизировать риски. Мы создали фонд гарантирования со своей стороны и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии", — заявил Боднар в эфире телемарафона. По его словам, этот вариант рассматривается как возможный. При этом он добавил, что в таком случае международное сообщество должно взять на себя ответственность и, с одной стороны, гарантировать, чтобы Украина смогла реализовать "такой сценарий", и, с другой стороны, "давить на Россию". Посол добавил, что украинские власти пытаются решить вопрос с рынком зерна, проводят работу на международной арене. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сейчас работает в ООН с поиском "консенсуса международного сообщества" относительно продолжения зерновой инициативы, добавил он. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
украина
россия
турция
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
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экономика, украина, россия, василий боднар, дмитрий кулеба, владимир путин, swift, россельхозбанк, оон, турция, зерновая сделка
Экономика, Украина, Россия, Василий Боднар, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, SWIFT, Россельхозбанк, ООН, Турция, Зерновая сделка
Украина предложила маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

Посол Украины Боднар предложил новый маршрут поставок зерна через воды Румынии и Болгарии

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
"Турция пытается найти золотую середину и минимизировать риски. Мы создали фонд гарантирования со своей стороны и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии", — заявил Боднар в эфире телемарафона.
По его словам, этот вариант рассматривается как возможный. При этом он добавил, что в таком случае международное сообщество должно взять на себя ответственность и, с одной стороны, гарантировать, чтобы Украина смогла реализовать "такой сценарий", и, с другой стороны, "давить на Россию". Посол добавил, что украинские власти пытаются решить вопрос с рынком зерна, проводят работу на международной арене. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сейчас работает в ООН с поиском "консенсуса международного сообщества" относительно продолжения зерновой инициативы, добавил он.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаУкраинаРоссияВасилий БоднарДмитрий КулебаВладимир ПутинSWIFTРоссельхозбанкООНТурцияЗерновая сделка
 
 
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