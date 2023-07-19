Украина предложила маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки
Посол Украины Боднар предложил новый маршрут поставок зерна через воды Румынии и Болгарии
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией, заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
"Турция пытается найти золотую середину и минимизировать риски. Мы создали фонд гарантирования со своей стороны и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии", — заявил Боднар в эфире телемарафона.
По его словам, этот вариант рассматривается как возможный. При этом он добавил, что в таком случае международное сообщество должно взять на себя ответственность и, с одной стороны, гарантировать, чтобы Украина смогла реализовать "такой сценарий", и, с другой стороны, "давить на Россию". Посол добавил, что украинские власти пытаются решить вопрос с рынком зерна, проводят работу на международной арене. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сейчас работает в ООН с поиском "консенсуса международного сообщества" относительно продолжения зерновой инициативы, добавил он.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.