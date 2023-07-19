https://ria.ru/20230719/posledstviya-1885291929.html

Горслужбы Москвы оперативно устраняют последствия сильного дождя

Горслужбы Москвы оперативно устраняют последствия сильного дождя - РИА Новости, 20.07.2023

Горслужбы Москвы оперативно устраняют последствия сильного дождя

Городские службы Москвы оперативно реагируют на все заявки, поступающие из-за дождя, на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока",... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-19T08:37

2023-07-19T08:37

2023-07-20T16:07

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на все заявки, поступающие из-за дождя, на улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице продолжается дождь, возможен сильный ветер. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"… Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", — говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте". Кроме того, москвичей попросили быть предельно внимательными на улице, так как порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Рекомендуется не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

https://ria.ru/20230718/liven-1884961619.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы, происшествия, комплекс городского хозяйства москвы, погода