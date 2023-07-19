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Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа
Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа - РИА Новости, 19.07.2023
Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа
Эритрея и Россия разрабатывают концепцию и соглашения по использованию транзитного потенциала порта Массауа в качестве хаба, заявил РИА Новости посол республики РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:27
2023-07-19T07:27
2023-07-19T07:27
эритрея
россия
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петрос цеггай (посол эритреи в россии )
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эритрея и Россия разрабатывают концепцию и соглашения по использованию транзитного потенциала порта Массауа в качестве хаба, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Эритрею заявил, что страны проработают варианты, как Москва могла бы использовать потенциал эритрейского порта Массауа, который расположен на побережье Красного моря. "В настоящее время ведется активная работа по разработке концепции и определенных соглашений по использованию порта Массауа как хаба", - сказал Цеггай. При этом он добавил, что "говорить о конкретных промежуточных результатах пока рано".
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эритрея, россия, москва, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), в мире
Эритрея, Россия, Москва, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России ), В мире
Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа
Посол в Москве: Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа