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Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа - РИА Новости, 19.07.2023
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07:27 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/port-1884979431.html
Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа
Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа - РИА Новости, 19.07.2023
Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа
Эритрея и Россия разрабатывают концепцию и соглашения по использованию транзитного потенциала порта Массауа в качестве хаба, заявил РИА Новости посол республики РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:27
2023-07-19T07:27
эритрея
россия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эритрея и Россия разрабатывают концепцию и соглашения по использованию транзитного потенциала порта Массауа в качестве хаба, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Эритрею заявил, что страны проработают варианты, как Москва могла бы использовать потенциал эритрейского порта Массауа, который расположен на побережье Красного моря. "В настоящее время ведется активная работа по разработке концепции и определенных соглашений по использованию порта Массауа как хаба", - сказал Цеггай. При этом он добавил, что "говорить о конкретных промежуточных результатах пока рано".
https://ria.ru/20230719/investitsii-1884977097.html
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эритрея, россия, москва, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), в мире
Эритрея, Россия, Москва, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России ), В мире
Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа

Посол в Москве: Эритрея и Россия работают над соглашениями по использованию порта Массауа

© Фото : Служба коммуникации ОВЦСПосол Эритреи в России Петрос Цеггай
Посол Эритреи в России Петрос Цеггай - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Служба коммуникации ОВЦС
Посол Эритреи в России Петрос Цеггай. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Эритрея и Россия разрабатывают концепцию и соглашения по использованию транзитного потенциала порта Массауа в качестве хаба, заявил РИА Новости посол республики в Москве Петрос Цеггай.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Эритрею заявил, что страны проработают варианты, как Москва могла бы использовать потенциал эритрейского порта Массауа, который расположен на побережье Красного моря.
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"В настоящее время ведется активная работа по разработке концепции и определенных соглашений по использованию порта Массауа как хаба", - сказал Цеггай.
При этом он добавил, что "говорить о конкретных промежуточных результатах пока рано".
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