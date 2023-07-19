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Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки - РИА Новости, 19.07.2023
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Надежные люди
 
12:55 19.07.2023
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Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки
Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки - РИА Новости, 19.07.2023
Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки
Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:55
2023-07-19T12:55
надежные люди
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тюмень
союз женщин россии
вооруженные силы рф
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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Как вы и заказывали, привезли вам медицинские сумки, рассчитанные на группу. Над ними поработали тюменские умельцы, производственная фирма сама отшивала, особенность сумок – быстрое раскрытие. Укомплектовали их "медициной" – в них есть все, что необходимо, в том числе обезболивающие препараты, перевязочные средства, антисептики", – сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. По словам спецпредставителя, укомплектовать аптечки помогли активистки тюменского регионального отделения "Союза женщин России". Медик добровольческого объединения с позывным "Бор" после осмотра сумок и содержимого поблагодарил жителей Тюменской области за "замечательные подарки для ребят" и выразил надежду, что все будет хорошо.
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тюменская область, тюмень, союз женщин россии, вооруженные силы рф
Надежные люди, Тюменская область, Тюмень, Союз женщин России, Вооруженные силы РФ
Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки

Жители Тюмени передали землякам в зону спецоперации специальные медицинские сумки

© Информационный центр Правительства Тюменской области / TelegramТюменцы передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки. Кадр видео
Тюменцы передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки. Кадр видео
© Информационный центр Правительства Тюменской области / Telegram
Тюменцы передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки. Кадр видео
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«
"Как вы и заказывали, привезли вам медицинские сумки, рассчитанные на группу. Над ними поработали тюменские умельцы, производственная фирма сама отшивала, особенность сумок – быстрое раскрытие. Укомплектовали их "медициной" – в них есть все, что необходимо, в том числе обезболивающие препараты, перевязочные средства, антисептики", – сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
По словам спецпредставителя, укомплектовать аптечки помогли активистки тюменского регионального отделения "Союза женщин России".
Медик добровольческого объединения с позывным "Бор" после осмотра сумок и содержимого поблагодарил жителей Тюменской области за "замечательные подарки для ребят" и выразил надежду, что все будет хорошо.
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Надежные людиТюменская областьТюменьСоюз женщин РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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