https://ria.ru/20230719/pomosch-1885033270.html

Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки

Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки - РИА Новости, 19.07.2023

Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки

Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:55

2023-07-19T12:55

2023-07-19T12:55

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тюмень

союз женщин россии

вооруженные силы рф

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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Как вы и заказывали, привезли вам медицинские сумки, рассчитанные на группу. Над ними поработали тюменские умельцы, производственная фирма сама отшивала, особенность сумок – быстрое раскрытие. Укомплектовали их "медициной" – в них есть все, что необходимо, в том числе обезболивающие препараты, перевязочные средства, антисептики", – сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. По словам спецпредставителя, укомплектовать аптечки помогли активистки тюменского регионального отделения "Союза женщин России". Медик добровольческого объединения с позывным "Бор" после осмотра сумок и содержимого поблагодарил жителей Тюменской области за "замечательные подарки для ребят" и выразил надежду, что все будет хорошо.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871089180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, тюмень, союз женщин россии, вооруженные силы рф