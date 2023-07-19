https://ria.ru/20230719/pomosch-1885033270.html
Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки
Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки - РИА Новости, 19.07.2023
Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки
Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:55
2023-07-19T12:55
2023-07-19T12:55
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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Как вы и заказывали, привезли вам медицинские сумки, рассчитанные на группу. Над ними поработали тюменские умельцы, производственная фирма сама отшивала, особенность сумок – быстрое раскрытие. Укомплектовали их "медициной" – в них есть все, что необходимо, в том числе обезболивающие препараты, перевязочные средства, антисептики", – сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. По словам спецпредставителя, укомплектовать аптечки помогли активистки тюменского регионального отделения "Союза женщин России". Медик добровольческого объединения с позывным "Бор" после осмотра сумок и содержимого поблагодарил жителей Тюменской области за "замечательные подарки для ребят" и выразил надежду, что все будет хорошо.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871089180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тюмень, союз женщин россии, вооруженные силы рф
Надежные люди, Тюменская область, Тюмень, Союз женщин России, Вооруженные силы РФ
Жители Тюмени передали землякам в зону СВО специальные медицинские сумки
Жители Тюмени передали землякам в зону спецоперации специальные медицинские сумки
ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Медицинские сумки, изготовленные на тюменском предприятии и укомплектованные необходимыми медикаментами, доставлены бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«
"Как вы и заказывали, привезли вам медицинские сумки, рассчитанные на группу. Над ними поработали тюменские умельцы, производственная фирма сама отшивала, особенность сумок – быстрое раскрытие. Укомплектовали их "медициной" – в них есть все, что необходимо, в том числе обезболивающие препараты, перевязочные средства, антисептики", – сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
По словам спецпредставителя, укомплектовать аптечки помогли активистки тюменского регионального отделения "Союза женщин России".
Медик добровольческого объединения с позывным "Бор" после осмотра сумок и содержимого поблагодарил жителей Тюменской области за "замечательные подарки для ребят" и выразил надежду, что все будет хорошо.
Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей