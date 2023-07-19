https://ria.ru/20230719/polsha-1885031455.html

В Польше потребовали от ЕС "сброситься" на содержание украинских беженцев

В Польше потребовали от ЕС "сброситься" на содержание украинских беженцев - РИА Новости, 19.07.2023

В Польше потребовали от ЕС "сброситься" на содержание украинских беженцев

Польская оппозиция требует от европейских налогоплательщиков "сброситься" на содержание украинских беженцев, заявил председатель Польской крестьянской партии... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:38

2023-07-19T12:38

2023-07-19T12:38

в мире

польша

украина

евросоюз

ближний восток

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Польская оппозиция требует от европейских налогоплательщиков "сброситься" на содержание украинских беженцев, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона беженцев с Украины. Большинство из них – это женщины и дети. "Это не только гостеприимность. Мы делимся своими налогами – доступ до социальных выплат, детских садов школ и так далее. Если Евросоюз говорит о введении миграционных решений, то не может закрывать глаза на то, что сделали Польша и поляки, на 1,5 миллиона украинцев, которые приехали в Польшу и здесь живут", - заявил Косиняк-Камыш. Он считает, что Евросоюз должен финансово участвовать в решении проблем беженцев не только из стран Ближнего Востока и Африки, но также и с Украины. "Европейский союз платит миллиарды евро за то, чтобы беженцы не приезжали в Европу, чтобы остались в Турции. У нас не было гуманитарной катастрофы, мы совершили чудо, и я считаю, что Европейский союз, ибо Польша является частью Европейского союза, должен на это сброситься. Не только польское правительство, не только польский налогоплательщик, но и европейский тоже", - сказал лидер партии.

https://ria.ru/20230627/evropa-1880232608.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, евросоюз, ближний восток