В Польше потребовали от ЕС "сброситься" на содержание украинских беженцев
Польская оппозиция потребовала от ЕС заплатить Варшаве за содержание украинских беженцев
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Польская оппозиция требует от европейских налогоплательщиков "сброситься" на содержание украинских беженцев, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона беженцев с Украины. Большинство из них – это женщины и дети.
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"Это не только гостеприимность. Мы делимся своими налогами – доступ до социальных выплат, детских садов школ и так далее. Если Евросоюз говорит о введении миграционных решений, то не может закрывать глаза на то, что сделали Польша и поляки, на 1,5 миллиона украинцев, которые приехали в Польшу и здесь живут", - заявил Косиняк-Камыш.
Он считает, что Евросоюз должен финансово участвовать в решении проблем беженцев не только из стран Ближнего Востока и Африки, но также и с Украины.
"Европейский союз платит миллиарды евро за то, чтобы беженцы не приезжали в Европу, чтобы остались в Турции. У нас не было гуманитарной катастрофы, мы совершили чудо, и я считаю, что Европейский союз, ибо Польша является частью Европейского союза, должен на это сброситься. Не только польское правительство, не только польский налогоплательщик, но и европейский тоже", - сказал лидер партии.