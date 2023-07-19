https://ria.ru/20230719/poligon-1885153333.html

Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма

Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма - РИА Новости, 19.07.2023

Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма

Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток, сообщил глава республики Серей Аксенов. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:26

2023-07-19T19:26

2023-07-19T19:37

кировский район

происшествия

жкх

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток, сообщил глава республики Серей Аксенов.Ранее Аксенов сказал, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда."По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.Аксенов подчеркнул, что из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на военном полигоне."Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20230719/ataka-1885089642.html

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировский район, происшествия, жкх, россия, владимир путин