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Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма
Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма - РИА Новости, 19.07.2023
Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма
Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток, сообщил глава республики Серей Аксенов. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:26
2023-07-19T19:26
2023-07-19T19:37
кировский район
происшествия
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток, сообщил глава республики Серей Аксенов.Ранее Аксенов сказал, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда."По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.Аксенов подчеркнул, что из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на военном полигоне."Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20230719/ataka-1885089642.html
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кировский район, происшествия, жкх, россия, владимир путин
Кировский район, Происшествия, ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма
Аксенов: обстановку на военном полигоне в Кировском районе Крыма нормализуют в течение дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток, сообщил глава республики Серей Аксенов.
Ранее Аксенов сказал, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Принято решение эвакуировать более 2 тысяч человек из четырех сел рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда.
"По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
Аксенов подчеркнул, что из-за возгорания сдетонировала часть боеприпасов, которые хранились на военном полигоне.
"Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ
Владимира Путина.
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