https://ria.ru/20230719/poligon-1885152570.html

Путин поручил главе Крыма доложить о ситуации на полигоне

Путин поручил главе Крыма доложить о ситуации на полигоне - РИА Новости, 19.07.2023

Путин поручил главе Крыма доложить о ситуации на полигоне

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:22

2023-07-19T19:22

2023-07-19T19:27

чп на крымском мосту

россия

кировский район

владимир путин

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание."Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

россия

кировский район

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чп на крымском мосту, россия, кировский район, владимир путин, сергей аксенов (политик)