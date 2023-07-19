https://ria.ru/20230719/pogoda-1885078362.html

Москвичам пообещали нестабильный август

Москвичам пообещали нестабильный август - РИА Новости, 19.07.2023

Москвичам пообещали нестабильный август

Последние дни июля в Москве будут теплыми, а август начнется с 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:05

2023-07-19T15:05

2023-07-19T15:11

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Последние дни июля в Москве будут теплыми, а август начнется с 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По предварительным прогнозам, финал июля ознаменуется потеплением, а август стартует с 30-градусной жары", - рассказал Тишковец. Синоптик также отметил, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, август будет нестабильным месяцем. "Средняя температура августа в Центральной России на 0,5-2 градуса превысит норму, а вот осадков может выпасть на 10-30% больше нормы. А значит, не стоит ждать идеальной субтропической погоды "конских широт", - добавил Тишковец. "Конскими широтами" называют районы Мирового океана между 30 и 35 градусами северной и южной широт, для которых характерны слабые ветра и штили. В эпоху парусного мореплавания это приводило к долгим задержкам в них судов, и из-за недостатка пресной воды морякам приходилось отправлять за борт лошадей, отсюда и возникло такое название широт.

https://ria.ru/20230719/pogoda-1884983786.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"