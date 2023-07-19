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Москвичам пообещали нестабильный август - РИА Новости, 19.07.2023
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15:05 19.07.2023 (обновлено: 15:11 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pogoda-1885078362.html
Москвичам пообещали нестабильный август
Москвичам пообещали нестабильный август - РИА Новости, 19.07.2023
Москвичам пообещали нестабильный август
Последние дни июля в Москве будут теплыми, а август начнется с 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:05
2023-07-19T15:11
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Последние дни июля в Москве будут теплыми, а август начнется с 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По предварительным прогнозам, финал июля ознаменуется потеплением, а август стартует с 30-градусной жары", - рассказал Тишковец. Синоптик также отметил, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, август будет нестабильным месяцем. "Средняя температура августа в Центральной России на 0,5-2 градуса превысит норму, а вот осадков может выпасть на 10-30% больше нормы. А значит, не стоит ждать идеальной субтропической погоды "конских широт", - добавил Тишковец. "Конскими широтами" называют районы Мирового океана между 30 и 35 градусами северной и южной широт, для которых характерны слабые ветра и штили. В эпоху парусного мореплавания это приводило к долгим задержкам в них судов, и из-за недостатка пресной воды морякам приходилось отправлять за борт лошадей, отсюда и возникло такое название широт.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали нестабильный август

Синоптик Тишковец: конец июля в Москве будет теплым, а август стартует с 30-градусной жары

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМолодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в Москве
Молодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Последние дни июля в Москве будут теплыми, а август начнется с 30-градусной жары, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По предварительным прогнозам, финал июля ознаменуется потеплением, а август стартует с 30-градусной жары", - рассказал Тишковец.
Синоптик также отметил, что, согласно долгосрочному прогнозу погоды, август будет нестабильным месяцем.
«
"Средняя температура августа в Центральной России на 0,5-2 градуса превысит норму, а вот осадков может выпасть на 10-30% больше нормы. А значит, не стоит ждать идеальной субтропической погоды "конских широт", - добавил Тишковец.
"Конскими широтами" называют районы Мирового океана между 30 и 35 градусами северной и южной широт, для которых характерны слабые ветра и штили. В эпоху парусного мореплавания это приводило к долгим задержкам в них судов, и из-за недостатка пресной воды морякам приходилось отправлять за борт лошадей, отсюда и возникло такое название широт.
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