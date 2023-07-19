https://ria.ru/20230719/pogoda-1884985409.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с прояснениями, дожди в первой половине дня и до плюс 20 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T08:50
2023-07-19T08:50
2023-07-19T08:50
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, дожди в первой половине дня и до плюс 20 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Понятно, что основные осадки будут выпадать в первой половине дня, но эхом будут отзываться до 18 часов вечера, но уже незначительно, локального характера", - сказал Тишковец. По словам синоптика, в Москве плюс 18-20 градусов, по Московской области от плюс 16 до плюс 21. Как пояснил Тишковец, это на 6 градусов ниже, чем должно быть на "макушку лета". Синоптик отметил, что ветер будет западный, порывы будут до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230719/pogoda-1884983786.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик "Фобоса" Тишковец: дожди и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду