https://ria.ru/20230719/pogoda-1884985409.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачно с прояснениями, дожди в первой половине дня и до плюс 20 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:50

2023-07-19T08:50

2023-07-19T08:50

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, дожди в первой половине дня и до плюс 20 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Понятно, что основные осадки будут выпадать в первой половине дня, но эхом будут отзываться до 18 часов вечера, но уже незначительно, локального характера", - сказал Тишковец. По словам синоптика, в Москве плюс 18-20 градусов, по Московской области от плюс 16 до плюс 21. Как пояснил Тишковец, это на 6 градусов ниже, чем должно быть на "макушку лета". Синоптик отметил, что ветер будет западный, порывы будут до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230719/pogoda-1884983786.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"