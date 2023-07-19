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В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.07.2023

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Одна треть от июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки, сообщил РИА Новости в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:28

2023-07-19T08:28

2023-07-19T08:28

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Одна треть от июльской нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки, сообщил РИА Новости в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За минувшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объема небесной влаги", - сказал Тишковец. Как сообщали ранее в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, менее чем за час во вторник в городе выпало свыше четверти месячной нормы осадков в отдельных районах столицы. В период с 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Дожди продолжались ночью и идут в столице до сих пор.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода