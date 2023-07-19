https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html
В Казани задержали мужчину, готовившего поджог у танкового училища
В Казани задержали мужчину, готовившего поджог у танкового училища - РИА Новости, 19.07.2023
В Казани задержали мужчину, готовившего поджог у танкового училища
Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали мужчину, который дома готовил взрывчатку для поджога бронетехники около танкового училища в Казани, заявили... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:02
2023-07-19T12:02
2023-07-19T13:04
происшествия
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали мужчину, который дома готовил взрывчатку для поджога бронетехники около танкового училища в Казани, заявили РИА Новости в республиканском управлении ведомства. По данным телеграм-каналов, в Казани задержали 30-летнего сторонника запрещённой в России террористической организации "Легиона "Свобода России"*, который собирал дома взрывчатку, чтобы поджечь бронетехнику возле танкового училища в Казани. По данным издания, мужчина собирался атаковать объекты инфраструктуры города. "Официально подтверждаем задержание", - сказал РИА Новости представитель управления ФСБ по Татарстану на просьбу прокомментировать эту историю.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230718/zaderzhanie-1884787380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Казань, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Татарстан (Татарстан)
В Казани задержали мужчину, готовившего поджог у танкового училища
ФСБ сообщила о задержании в Казани мужчины, готовившего поджог техники у танкового училища