https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html

В Казани задержали мужчину, готовившего поджог у танкового училища

В Казани задержали мужчину, готовившего поджог у танкового училища - РИА Новости, 19.07.2023

В Казани задержали мужчину, готовившего поджог у танкового училища

Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали мужчину, который дома готовил взрывчатку для поджога бронетехники около танкового училища в Казани, заявили... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:02

2023-07-19T12:02

2023-07-19T13:04

происшествия

казань

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

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УФА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали мужчину, который дома готовил взрывчатку для поджога бронетехники около танкового училища в Казани, заявили РИА Новости в республиканском управлении ведомства. По данным телеграм-каналов, в Казани задержали 30-летнего сторонника запрещённой в России террористической организации "Легиона "Свобода России"*, который собирал дома взрывчатку, чтобы поджечь бронетехнику возле танкового училища в Казани. По данным издания, мужчина собирался атаковать объекты инфраструктуры города. "Официально подтверждаем задержание", - сказал РИА Новости представитель управления ФСБ по Татарстану на просьбу прокомментировать эту историю.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230718/zaderzhanie-1884787380.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, казань, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)