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Власти Удмуртии форматируют дополнительное питание школьников - РИА Новости, 19.07.2023
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Удмуртская Республика
 
22:35 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/pitanie-1885180859.html
Власти Удмуртии форматируют дополнительное питание школьников
Власти Удмуртии форматируют дополнительное питание школьников - РИА Новости, 19.07.2023
Власти Удмуртии форматируют дополнительное питание школьников
Власти Удмуртии откажутся от дополнительного питания школьников по региональной программе, чтобы организовать питание детей в соответствии с нормативами, а... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T22:35
2023-07-19T22:35
удмуртская республика
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Власти Удмуртии откажутся от дополнительного питания школьников по региональной программе, чтобы организовать питание детей в соответствии с нормативами, а средства от этой программы направят на оснащение школ мобильными устройствами вызова полиции, сообщили в пресс-службе главы региона. В пресс-службе пояснили, что вопрос питания школьников Удмуртии обсуждали на рабочем совещании регионального правительства. Руководитель управления Роспотребнадзора Удмуртии Наталья Матюшина рассказала, что в школах республики есть некоторые проблемы с избыточностью питания учеников младших классов, которое организуется с нарушением требований законодательства. Речь идет о двух программах питания учеников 1-4 классов. Одна из них – региональная программа бесплатных завтраков "Школьное молоко", запущенная в 2006 году, предполагающая бесплатные завтраки в виде упаковки молока и кондитерского изделия в городах, каши, горячего напитка и печенья - в деревнях и селах. Другая – федеральная, которая стартовала с 2020 года по инициативе президента России Владимира Путина, также предусматривает бесплатное питание младшеклассников. В итоге программы "задвоились", информирует пресс-служба. По словам Матюшиной, согласно требованиям санитарного законодательства, школьники при нахождении в образовательном учреждении более шести часов должны быть обеспечены не менее чем двумя приемами пищи. Интервал между завтраком и обедом должен составлять не менее трех - четырех часов. "Однако переуплотнение школ приводит к тому, что дети питаются уже после первого урока и не успевают проголодаться ко второму приему. Все это приводит к увеличению индекса массы несъедаемости блюд. Процент несъедаемости в зависимости от графика питания возрастает до 20-40 %". "Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова считает, что решить эту проблему можно, отказавшись от дополнительного приема пищи во время учебного процесса в рамках региональной программы "Школьное молоко", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что Болотникова предложила привести организацию питания детей в соответствие с существующими нормативами, а высвободившиеся средства направить на повышение безопасности образовательных организаций, в частности, оснастить школы мобильными устройствами вызова полиции в дополнение к существующим стационарным "тревожным кнопкам". Власти Удмуртии сообщают, что бесплатное питание с 1 сентября по программе президента РФ в Удмуртии будет продолжено, также бесплатное питание предусмотрено для школьников 5-11 классов из многодетных семей, независимо от дохода семьи, и питание школьников 5-11 классов из семей с доходом на каждого члена семьи в месяц менее 3,3 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230719/blyuda-1885144864.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Удмуртская Республика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Власти Удмуртии форматируют дополнительное питание школьников

Власти Удмуртии откажутся от дополнительного питания школьников по региональной программе

© Pixabay / Alexey Marcov Вид на Ижевск
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Pixabay / Alexey Marcov
Вид на Ижевск. Архивное фото
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Власти Удмуртии откажутся от дополнительного питания школьников по региональной программе, чтобы организовать питание детей в соответствии с нормативами, а средства от этой программы направят на оснащение школ мобильными устройствами вызова полиции, сообщили в пресс-службе главы региона.
В пресс-службе пояснили, что вопрос питания школьников Удмуртии обсуждали на рабочем совещании регионального правительства. Руководитель управления Роспотребнадзора Удмуртии Наталья Матюшина рассказала, что в школах республики есть некоторые проблемы с избыточностью питания учеников младших классов, которое организуется с нарушением требований законодательства.
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Речь идет о двух программах питания учеников 1-4 классов. Одна из них – региональная программа бесплатных завтраков "Школьное молоко", запущенная в 2006 году, предполагающая бесплатные завтраки в виде упаковки молока и кондитерского изделия в городах, каши, горячего напитка и печенья - в деревнях и селах. Другая – федеральная, которая стартовала с 2020 года по инициативе президента России Владимира Путина, также предусматривает бесплатное питание младшеклассников. В итоге программы "задвоились", информирует пресс-служба.
По словам Матюшиной, согласно требованиям санитарного законодательства, школьники при нахождении в образовательном учреждении более шести часов должны быть обеспечены не менее чем двумя приемами пищи. Интервал между завтраком и обедом должен составлять не менее трех - четырех часов. "Однако переуплотнение школ приводит к тому, что дети питаются уже после первого урока и не успевают проголодаться ко второму приему. Все это приводит к увеличению индекса массы несъедаемости блюд. Процент несъедаемости в зависимости от графика питания возрастает до 20-40 %".
"Министр образования Удмуртии Светлана Болотникова считает, что решить эту проблему можно, отказавшись от дополнительного приема пищи во время учебного процесса в рамках региональной программы "Школьное молоко", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Болотникова предложила привести организацию питания детей в соответствие с существующими нормативами, а высвободившиеся средства направить на повышение безопасности образовательных организаций, в частности, оснастить школы мобильными устройствами вызова полиции в дополнение к существующим стационарным "тревожным кнопкам".
Власти Удмуртии сообщают, что бесплатное питание с 1 сентября по программе президента РФ в Удмуртии будет продолжено, также бесплатное питание предусмотрено для школьников 5-11 классов из многодетных семей, независимо от дохода семьи, и питание школьников 5-11 классов из семей с доходом на каждого члена семьи в месяц менее 3,3 тысячи рублей.
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Удмуртская РеспубликаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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