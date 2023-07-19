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"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным - РИА Новости, 19.07.2023
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12:00 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/pitanie-1885008045.html
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным - РИА Новости, 19.07.2023
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает слово "орторексия" и когда забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и вызвать анорексию.
2023-07-19T12:00
2023-07-19T12:00
правда тела
питание
еда
здоровье
психика
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"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает загадочное слово "орторексия" и как понять – в какой момент забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и спровоцировать анорексию.
audio/mpeg
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает загадочное слово "орторексия" и как понять – в какой момент забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и спровоцировать анорексию.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — диетолог, эндокринолог, директор Центра "МОЖНО есть" Майра Рау.1:41 "орторексия — недуг, замаскированный под добро"2:30 чем вредна орторексия 4:20 симптомы орторексии 5:30 голодание, диеты и другие группы риска 8:30 что такое "чистка организма" 10:45 чем отличается вегетарианство от симптомов орторексии 12:00 определяемся с целеполаганием 14:45 "мотивация — не заболеть" 15:40 чем похожи ОКР и орторексия 17:00 как диагностировать орторексиюСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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питание, еда, здоровье, психика, аудио
Правда тела, Питание, Еда, Здоровье, Психика
Правда тела

"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным

Правда тела
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
12:00
Читать ria.ru в
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает слово "орторексия" и когда забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и вызвать анорексию.
Эксперт эпизода — диетолог, эндокринолог, директор Центра "МОЖНО есть" Майра Рау.
1:41 "орторексия — недуг, замаскированный под добро"
2:30 чем вредна орторексия
4:20 симптомы орторексии
5:30 голодание, диеты и другие группы риска
8:30 что такое "чистка организма"
10:45 чем отличается вегетарианство от симптомов орторексии
12:00 определяемся с целеполаганием
14:45 "мотивация — не заболеть"
15:40 чем похожи ОКР и орторексия
17:00 как диагностировать орторексию
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Яндекс.Музыка
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Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПитаниеЕдаЗдоровьеПсихика
 
 
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