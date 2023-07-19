https://ria.ru/20230719/pitanie-1885008045.html
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным - РИА Новости, 19.07.2023
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает слово "орторексия" и когда забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и вызвать анорексию.
2023-07-19T12:00
2023-07-19T12:00
2023-07-19T12:00
правда тела
питание
еда
здоровье
психика
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"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает загадочное слово "орторексия" и как понять – в какой момент забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и спровоцировать анорексию.
audio/mpeg
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает загадочное слово "орторексия" и как понять – в какой момент забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и спровоцировать анорексию.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — диетолог, эндокринолог, директор Центра "МОЖНО есть" Майра Рау.1:41 "орторексия — недуг, замаскированный под добро"2:30 чем вредна орторексия 4:20 симптомы орторексии 5:30 голодание, диеты и другие группы риска 8:30 что такое "чистка организма" 10:45 чем отличается вегетарианство от симптомов орторексии 12:00 определяемся с целеполаганием 14:45 "мотивация — не заболеть" 15:40 чем похожи ОКР и орторексия 17:00 как диагностировать орторексиюСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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питание, еда, здоровье, психика, аудио
Правда тела, Питание, Еда, Здоровье, Психика
"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным
Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает слово "орторексия" и когда забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и вызвать анорексию.
Эксперт эпизода — диетолог, эндокринолог, директор Центра "МОЖНО есть" Майра Рау.
1:41 "орторексия — недуг, замаскированный под добро"
2:30 чем вредна орторексия
5:30 голодание, диеты и другие группы риска
8:30 что такое "чистка организма"
10:45 чем отличается вегетарианство от симптомов орторексии
12:00 определяемся с целеполаганием
14:45 "мотивация — не заболеть"
15:40 чем похожи ОКР и орторексия
17:00 как диагностировать орторексию
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