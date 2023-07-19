https://ria.ru/20230719/pitanie-1885008045.html

"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным

"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным - РИА Новости, 19.07.2023

"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным

Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает слово "орторексия" и когда забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и вызвать анорексию.

2023-07-19T12:00

2023-07-19T12:00

2023-07-19T12:00

правда тела

питание

еда

здоровье

психика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885006604_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d2e5ca6655fc534befacfcae13f3e4fb.png

"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает загадочное слово "орторексия" и как понять – в какой момент забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и спровоцировать анорексию. audio/mpeg

"Правда тела". Орторексия. Когда здоровое питание становится опасным Может ли зацикленность на правильном питании стать расстройством пищевого поведения, что означает загадочное слово "орторексия" и как понять – в какой момент забота о себе становится вредной для психики. Как диагноз "орторексия" связан с движением антипрививочников, могут ли любовь к натуральным продуктам и отношение к консервам стать маркером заболевания и спровоцировать анорексию. audio/mpeg

Эксперт эпизода — диетолог, эндокринолог, директор Центра "МОЖНО есть" Майра Рау.1:41 "орторексия — недуг, замаскированный под добро"2:30 чем вредна орторексия 4:20 симптомы орторексии 5:30 голодание, диеты и другие группы риска 8:30 что такое "чистка организма" 10:45 чем отличается вегетарианство от симптомов орторексии 12:00 определяемся с целеполаганием 14:45 "мотивация — не заболеть" 15:40 чем похожи ОКР и орторексия 17:00 как диагностировать орторексиюСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

питание, еда, здоровье, психика, аудио