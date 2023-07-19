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Работу Керченской паромной переправы возобновили - РИА Новости, 19.07.2023
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05:58 19.07.2023 (обновлено: 06:06 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pereprava-1884976056.html
Работу Керченской паромной переправы возобновили
Работу Керченской паромной переправы возобновили - РИА Новости, 19.07.2023
Работу Керченской паромной переправы возобновили
Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по республике Крым. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T05:58
2023-07-19T06:06
керченская паромная переправа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
керчь
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по республике Крым.Ее временно закрыли с 21.00 вторника. Тогда сообщалось, что работа возобновится с 5.00 в среду. Причины остановки не пояснялись."Движение паромов на Керченской паромной переправе на момент времени 5.40 осуществляется в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.Паромная переправа в Керчи сейчас используется для перевозки грузовиков и рейсовых автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны.
https://ria.ru/20230718/most-1884869943.html
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керченская паромная переправа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, керчь, россия, сергей аксенов (политик)
Керченская паромная переправа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Керчь, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Работу Керченской паромной переправы возобновили

ГУ МЧС Крыма: работу Керченской паромной переправы возобновили

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по республике Крым.
Ее временно закрыли с 21.00 вторника. Тогда сообщалось, что работа возобновится с 5.00 в среду. Причины остановки не пояснялись.
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"Движение паромов на Керченской паромной переправе на момент времени 5.40 осуществляется в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.
Паромная переправа в Керчи сейчас используется для перевозки грузовиков и рейсовых автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны.
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Керченская паромная переправаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоКерчьРоссияСергей Аксенов (политик)
 
 
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