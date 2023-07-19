https://ria.ru/20230719/pereprava-1884976056.html

Работу Керченской паромной переправы возобновили

Работу Керченской паромной переправы возобновили - РИА Новости, 19.07.2023

Работу Керченской паромной переправы возобновили

Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по республике Крым. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:58

2023-07-19T05:58

2023-07-19T06:06

керченская паромная переправа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

керчь

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по республике Крым.Ее временно закрыли с 21.00 вторника. Тогда сообщалось, что работа возобновится с 5.00 в среду. Причины остановки не пояснялись."Движение паромов на Керченской паромной переправе на момент времени 5.40 осуществляется в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.Паромная переправа в Керчи сейчас используется для перевозки грузовиков и рейсовых автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны.

https://ria.ru/20230718/most-1884869943.html

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керченская паромная переправа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, керчь, россия, сергей аксенов (политик)