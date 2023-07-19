https://ria.ru/20230719/pedofil-1884997432.html
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца - РИА Новости, 19.07.2023
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца
Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:04
2023-07-19T10:04
2023-07-19T14:01
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, "снял штаны и продемонстрировал ей гениталии". "Девочка убежала домой и все рассказала маме, которая сразу вышла на улицу, увидела его и начала за ним гоняться. На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию", — рассказал собеседник агентства.В пресс-службе регионального главка Следственного комитета добавили, что мужчину арестовали на два месяца. Позже в МВД заявили, что утверждения о бездействии полицейских, к которым обратилась женщина, не соответствуют действительности. "Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания", — говорится в публикации на сайте "МВД медиа".Это подтвердила и сама мать девочки — по ее словам, полицейские сразу отреагировали на ее просьбу, сели в машину и поехали по направлению, которое она указала.
https://ria.ru/20230630/koloniya-1881391390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца
Жительница Омска с помощью таксиста догнала и задержала извращенца, пристававшего к дочери
ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, "снял штаны и продемонстрировал ей гениталии".
«
"Девочка убежала домой и все рассказала маме, которая сразу вышла на улицу, увидела его и начала за ним гоняться. На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию", — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального главка Следственного комитета добавили, что мужчину арестовали на два месяца.
Позже в МВД заявили, что утверждения о бездействии полицейских, к которым обратилась женщина, не соответствуют действительности.
"Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания", — говорится в публикации на сайте "МВД медиа"
.
Это подтвердила и сама мать девочки — по ее словам, полицейские сразу отреагировали на ее просьбу, сели в машину и поехали по направлению, которое она указала.
В Омске дали срок мужчине, пристававшему к ребенку около торгового центра