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Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца - РИА Новости, 19.07.2023
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10:04 19.07.2023 (обновлено: 14:01 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pedofil-1884997432.html
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца - РИА Новости, 19.07.2023
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца
Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:04
2023-07-19T14:01
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, "снял штаны и продемонстрировал ей гениталии". &quot;Девочка убежала домой и все рассказала маме, которая сразу вышла на улицу, увидела его и начала за ним гоняться. На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию&quot;, — рассказал собеседник агентства.В пресс-службе регионального главка Следственного комитета добавили, что мужчину арестовали на два месяца. Позже в МВД заявили, что утверждения о бездействии полицейских, к которым обратилась женщина, не соответствуют действительности. "Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания", — говорится в публикации на сайте "МВД медиа".Это подтвердила и сама мать девочки — по ее словам, полицейские сразу отреагировали на ее просьбу, сели в машину и поехали по направлению, которое она указала.
https://ria.ru/20230630/koloniya-1881391390.html
омск
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происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца

Жительница Омска с помощью таксиста догнала и задержала извращенца, пристававшего к дочери

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Омск
Город Омск - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Омск. Архивное фото
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ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, "снял штаны и продемонстрировал ей гениталии".
«

"Девочка убежала домой и все рассказала маме, которая сразу вышла на улицу, увидела его и начала за ним гоняться. На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета добавили, что мужчину арестовали на два месяца.
Позже в МВД заявили, что утверждения о бездействии полицейских, к которым обратилась женщина, не соответствуют действительности.
"Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания", — говорится в публикации на сайте "МВД медиа".
Это подтвердила и сама мать девочки — по ее словам, полицейские сразу отреагировали на ее просьбу, сели в машину и поехали по направлению, которое она указала.
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