https://ria.ru/20230719/pedofil-1884997432.html

Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца

Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца - РИА Новости, 19.07.2023

Жительница Омска с помощью таксиста задержала извращенца

Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:04

2023-07-19T10:04

2023-07-19T14:01

происшествия

омск

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg

ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Жительница Омска, к дочери которой приставал педофил, с помощью таксиста смогла догнать и задержать его, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице, когда к ней подбежал 57-летний мужчина, "снял штаны и продемонстрировал ей гениталии". "Девочка убежала домой и все рассказала маме, которая сразу вышла на улицу, увидела его и начала за ним гоняться. На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию", — рассказал собеседник агентства.В пресс-службе регионального главка Следственного комитета добавили, что мужчину арестовали на два месяца. Позже в МВД заявили, что утверждения о бездействии полицейских, к которым обратилась женщина, не соответствуют действительности. "Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания", — говорится в публикации на сайте "МВД медиа".Это подтвердила и сама мать девочки — по ее словам, полицейские сразу отреагировали на ее просьбу, сели в машину и поехали по направлению, которое она указала.

https://ria.ru/20230630/koloniya-1881391390.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, омская область