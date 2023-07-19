https://ria.ru/20230719/patriarkh-1884980886.html

Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди

Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди - РИА Новости, 19.07.2023

Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев к меньшей помпезности и большей любви и близости к людям, монашествующих - к молитве за страну и народ, РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:43

2023-07-19T07:43

2023-07-19T07:43

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев к меньшей помпезности и большей любви и близости к людям, монашествующих - к молитве за страну и народ, а все духовенство - к актуальной проповеди о проблемах современности на понятном сегодня обществу языке. "В первую очередь я обращаюсь к архипастырям: поменьше помпезности, заботы об архиерейском дворе, побольше любви к людям. Будьте ближе к пастве, чаще служите на приходах, общайтесь с людьми, с тем чтобы они чувствовали в вас своих отцов", - сказал патриарх Кирилл после братской трапезы в Троице-Сергиевой лавре, его речь приводит сайт патриархии. В преддверии намеченного на 19 июля Архиерейского совещания Русской православной церкви, в праздник преподобного Сергия Радонежского (18 июля) в лавре - главном духовном центре России - собрались архиереи из российских епархий, а также иерархи РПЦ, сумевшие приехать из других стран. Говоря о монашестве, патриарх отметил, что "очень легко и просто замкнуться в стенах обителей, совершать правило, ходить на акафисты, молиться, привыкнуть к этому настолько, что все остальное словно отсутствует". "Помните, что вы призваны молиться за всю страну, за народ наш", - призвал монашествующих предстоятель РПЦ. Обращаясь ко всем представителям духовенства, он сказал, что их "слово должно быть самым ярким, самым убедительным, исполненным любви". "Не списанным из трудов дореволюционных проповедников, не переполненным славянизмами, которых современное общество не понимает. Вы должны нести людям ясное свидетельство о силе православия, о необходимости заботиться о вере, о Церкви, о стране нашей. И проповедь ваша должна быть актуальной", - подчеркнул патриарх. Для этого, по его словам, необходимо не только питаться мудростью святых отцов, живших более тысячи лет назад, но и знакомиться с документами, которые сегодня принимают Соборы и Синод РПЦ. Они формулируют отношение Церкви к проблемам современности. Патриарх отметил, что "силы мирового зла направлены сегодня на разрушение России", но Церковь "никогда не отступала перед лицом врага, а иначе бы и России настал конец". "Мы вступили в очень сложную, опасную полосу исторического развития. И сегодня ревностное служение Церкви заключается не только в совершении богослужений и треб, но и в реальном пастырском окормлении нашего народа, в укреплении его любви к Богу, Церкви и Отечеству. Это наша первостепенная задача", - сказал патриарх духовенству. Он призвал отказаться от шаблонов в проповеднической и духовнической практике. "Все, что создает средостение межу пастырем и паствой, должно быть аннулировано. Ни белый клобук, ни голубая мантия, ни митра архимандрита не должны отделять нас от реального взаимодействия с нашей паствой. И митрополит, и архиепископ, и наместник вполне могут выйти к народу, исповедовать, беседовать с паствой. Это особенно важно для того, чтобы понять, что сегодня происходит в душах наших людей", - убежден предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20230719/patriarkh-1884968418.html

https://ria.ru/20230716/namestnik-1884417159.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество