Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:43 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/patriarkh-1884980886.html
Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди
Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди - РИА Новости, 19.07.2023
Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев к меньшей помпезности и большей любви и близости к людям, монашествующих - к молитве за страну и народ, РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:43
2023-07-19T07:43
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_0:74:2909:1710_1920x0_80_0_0_f9052b5ef2bda097af5c876c403a6306.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев к меньшей помпезности и большей любви и близости к людям, монашествующих - к молитве за страну и народ, а все духовенство - к актуальной проповеди о проблемах современности на понятном сегодня обществу языке. "В первую очередь я обращаюсь к архипастырям: поменьше помпезности, заботы об архиерейском дворе, побольше любви к людям. Будьте ближе к пастве, чаще служите на приходах, общайтесь с людьми, с тем чтобы они чувствовали в вас своих отцов", - сказал патриарх Кирилл после братской трапезы в Троице-Сергиевой лавре, его речь приводит сайт патриархии. В преддверии намеченного на 19 июля Архиерейского совещания Русской православной церкви, в праздник преподобного Сергия Радонежского (18 июля) в лавре - главном духовном центре России - собрались архиереи из российских епархий, а также иерархи РПЦ, сумевшие приехать из других стран. Говоря о монашестве, патриарх отметил, что "очень легко и просто замкнуться в стенах обителей, совершать правило, ходить на акафисты, молиться, привыкнуть к этому настолько, что все остальное словно отсутствует". "Помните, что вы призваны молиться за всю страну, за народ наш", - призвал монашествующих предстоятель РПЦ. Обращаясь ко всем представителям духовенства, он сказал, что их "слово должно быть самым ярким, самым убедительным, исполненным любви". "Не списанным из трудов дореволюционных проповедников, не переполненным славянизмами, которых современное общество не понимает. Вы должны нести людям ясное свидетельство о силе православия, о необходимости заботиться о вере, о Церкви, о стране нашей. И проповедь ваша должна быть актуальной", - подчеркнул патриарх. Для этого, по его словам, необходимо не только питаться мудростью святых отцов, живших более тысячи лет назад, но и знакомиться с документами, которые сегодня принимают Соборы и Синод РПЦ. Они формулируют отношение Церкви к проблемам современности. Патриарх отметил, что "силы мирового зла направлены сегодня на разрушение России", но Церковь "никогда не отступала перед лицом врага, а иначе бы и России настал конец". "Мы вступили в очень сложную, опасную полосу исторического развития. И сегодня ревностное служение Церкви заключается не только в совершении богослужений и треб, но и в реальном пастырском окормлении нашего народа, в укреплении его любви к Богу, Церкви и Отечеству. Это наша первостепенная задача", - сказал патриарх духовенству. Он призвал отказаться от шаблонов в проповеднической и духовнической практике. "Все, что создает средостение межу пастырем и паствой, должно быть аннулировано. Ни белый клобук, ни голубая мантия, ни митра архимандрита не должны отделять нас от реального взаимодействия с нашей паствой. И митрополит, и архиепископ, и наместник вполне могут выйти к народу, исповедовать, беседовать с паствой. Это особенно важно для того, чтобы понять, что сегодня происходит в душах наших людей", - убежден предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20230719/patriarkh-1884968418.html
https://ria.ru/20230716/namestnik-1884417159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_9ef8f196f7f8c11eeeb832c34978d605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл призвал архиереев к актуальной проповеди

Патриарх Кирилл призвал архиереев к меньшей помпезности и актуальной проповеди

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев к меньшей помпезности и большей любви и близости к людям, монашествующих - к молитве за страну и народ, а все духовенство - к актуальной проповеди о проблемах современности на понятном сегодня обществу языке.
«
"В первую очередь я обращаюсь к архипастырям: поменьше помпезности, заботы об архиерейском дворе, побольше любви к людям. Будьте ближе к пастве, чаще служите на приходах, общайтесь с людьми, с тем чтобы они чувствовали в вас своих отцов", - сказал патриарх Кирилл после братской трапезы в Троице-Сергиевой лавре, его речь приводит сайт патриархии.
В преддверии намеченного на 19 июля Архиерейского совещания Русской православной церкви, в праздник преподобного Сергия Радонежского (18 июля) в лавре - главном духовном центре России - собрались архиереи из российских епархий, а также иерархи РПЦ, сумевшие приехать из других стран.
Говоря о монашестве, патриарх отметил, что "очень легко и просто замкнуться в стенах обителей, совершать правило, ходить на акафисты, молиться, привыкнуть к этому настолько, что все остальное словно отсутствует". "Помните, что вы призваны молиться за всю страну, за народ наш", - призвал монашествующих предстоятель РПЦ.
Обращаясь ко всем представителям духовенства, он сказал, что их "слово должно быть самым ярким, самым убедительным, исполненным любви". "Не списанным из трудов дореволюционных проповедников, не переполненным славянизмами, которых современное общество не понимает. Вы должны нести людям ясное свидетельство о силе православия, о необходимости заботиться о вере, о Церкви, о стране нашей. И проповедь ваша должна быть актуальной", - подчеркнул патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Патриарх Кирилл заявил, что Россия борется с "бесовщиной" Запада
01:45
Для этого, по его словам, необходимо не только питаться мудростью святых отцов, живших более тысячи лет назад, но и знакомиться с документами, которые сегодня принимают Соборы и Синод РПЦ. Они формулируют отношение Церкви к проблемам современности.
Патриарх отметил, что "силы мирового зла направлены сегодня на разрушение России", но Церковь "никогда не отступала перед лицом врага, а иначе бы и России настал конец". "Мы вступили в очень сложную, опасную полосу исторического развития. И сегодня ревностное служение Церкви заключается не только в совершении богослужений и треб, но и в реальном пастырском окормлении нашего народа, в укреплении его любви к Богу, Церкви и Отечеству. Это наша первостепенная задача", - сказал патриарх духовенству.
Он призвал отказаться от шаблонов в проповеднической и духовнической практике. "Все, что создает средостение межу пастырем и паствой, должно быть аннулировано. Ни белый клобук, ни голубая мантия, ни митра архимандрита не должны отделять нас от реального взаимодействия с нашей паствой. И митрополит, и архиепископ, и наместник вполне могут выйти к народу, исповедовать, беседовать с паствой. Это особенно важно для того, чтобы понять, что сегодня происходит в душах наших людей", - убежден предстоятель РПЦ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Глава УПЦ назвал недоразумением арест настоятеля Киево-Печерской лавры
16 июля, 00:18
 
РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала