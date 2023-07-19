https://ria.ru/20230719/patriarkh-1884968418.html

Патриарх Кирилл заявил, что Россия борется с "бесовщиной" Запада

Патриарх Кирилл заявил, что Россия борется с "бесовщиной" Запада - РИА Новости, 19.07.2023

Патриарх Кирилл заявил, что Россия борется с "бесовщиной" Запада

Россия борется с "бесовщиной" Запада, удерживая мир от "господства диавола", распада и "метафизического конца истории", время очень тревожное, заявил патриарх... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T01:45

2023-07-19T01:45

2023-07-19T07:44

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Россия борется с "бесовщиной" Запада, удерживая мир от "господства диавола", распада и "метафизического конца истории", время очень тревожное, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после братской трапезы в Троице-Сергиевой лавре, сообщается на сайте патриархии. В преддверии намеченного на 19 июля Архиерейского совещания Русской православной церкви, в праздник преподобного Сергия Радонежского (18 июля) в лавре - главном духовном центре России - собрались архиереи из российских епархий РПЦ, а также иерархи, сумевшие приехать из других стран. "То, что сегодня совершает Россия, - это судьбоносная, я бы сказал, метафизическая борьба. Или, по слову Священного Писания, наша брань не против плоти и крови, но против миропоправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной... Россия становится островом свободы. Свободы от всей этой бесовщины, которая возводится в ранг нормы человеческих отношений", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, в западном мире "исчезло понятие греха" - вместо него "вариативность человеческого поведения". "Так ведь именно это и нужно диаволу: смешать понятия добра и зла, обусловить понимание добра и зла множеством различных взглядов на жизнь - философских, религиозных, политических", - отметил предстоятель РПЦ. Он добавил, что "это никакой не триумфализм". "Мы хорошо сознаем и свои слабости, и свои трудности. Но нужно молиться за власти наши, за президента, за воинство наше, чтобы мы не сдали своих позиций. Иначе мы не просто будем побеждены некими иноземными силами - речь пойдет о приближении метафизического конца истории, потому что Россия - удерживающий", - убежден патриарх Кирилл. "Господь избрал нашу страну и нашу Церковь - не по нашей личной святости, не по нашим добрым делам, которых нам недостает, но по молитвам наших святых, мучеников и исповедников, по великому цивилизационному труду, который в свое время совершила Россия, утверждая православие на пространствах евразийского континента... И мы с вами должны твердо следовать тому, к чему предназначил нас Господь, чтобы удерживать страну нашу, народ наш, а через это, может быть, весь мир от господства диавола, от распада и разрушения", - пояснил он. По его словам, "время очень тревожное", и сегодня все должны осознать свое призвание и "вступить в борьбу... за Родину, за Церковь, а в каком-то смысле - за всю христианскую цивилизацию". В заключение патриарх благословил собравшихся в Троице-Сергиевой лавре на "общественное служение Церкви", которое, по его словам, сегодня "становится приоритетным, как во времена преподобного Сергия Радонежского и Дмитрия Донского". "Никто тогда не задавал вопросы: "Может, не стоит ссориться с татарами? Может, как-нибудь сладим, откупимся?" Народ пошел на Куликово поле, потому что старец Радонежский так благословил. Вот и я вас всех сегодня благословляю на беззаветное служение Церкви и Отечеству нашему", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230715/zaschita-1884374987.html

https://ria.ru/20230712/vera-1883789920.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество