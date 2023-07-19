Рейтинг@Mail.ru
Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/parki-1885048460.html
Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей
Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей - РИА Новости, 19.07.2023
Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей
Парки культуры и отдыха Москвы вновь открыты после дождей, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:35
2023-07-19T13:35
общество
москва
московский зоопарк
мосгорпарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574743925_0:0:3386:1906_1920x0_80_0_0_3d9012f6de030b5dcf8bdaee0e92ea21.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Парки культуры и отдыха Москвы вновь открыты после дождей, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. Ранее сообщалось о том, что парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что за прошедшие сутки в городе выпало 24 миллиметра осадков, что составляет одну треть от нормы июля. "Парки культуры и отдыха вновь открыты", - говорится в сообщении. Также в своем телеграм-канале об открытии заявил и Московский зоопарк. "Дождь закончился - и Московский зоопарк снова ждет вас в гости", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574743925_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_a830debcaac8a92314f19c7445ccd3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московский зоопарк, мосгорпарк
Общество, Москва, Московский зоопарк, Мосгорпарк
Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей

Московские парки культуры и отдыха и зоопарк вновь открылись после проливных дождей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрохожие под зонтом у парка Горького в Москве
Прохожие под зонтом у парка Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Прохожие под зонтом у парка Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Парки культуры и отдыха Москвы вновь открыты после дождей, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.
Ранее сообщалось о том, что парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что за прошедшие сутки в городе выпало 24 миллиметра осадков, что составляет одну треть от нормы июля.
«
"Парки культуры и отдыха вновь открыты", - говорится в сообщении.
Также в своем телеграм-канале об открытии заявил и Московский зоопарк.
«
"Дождь закончился - и Московский зоопарк снова ждет вас в гости", - говорится в сообщении.
Сильный ливень в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В столице начался ливень с грозой.

Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Он сопровождается порывистым ветром.

Автомобиль на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Люди под зонтами на одной из улиц в Москве

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Девушка в автобусе во время дождя в Москве

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

Прохожий на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

Женщина с ребенком во время дождя в Москве

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

Мужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 10

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ОбществоМоскваМосковский зоопаркМосгорпарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала