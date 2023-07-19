https://ria.ru/20230719/parki-1885048460.html

Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей

Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей - РИА Новости, 19.07.2023

Московские парки культуры и отдыха открылись после дождей

Парки культуры и отдыха Москвы вновь открыты после дождей, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:35

2023-07-19T13:35

2023-07-19T13:35

общество

москва

московский зоопарк

мосгорпарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574743925_0:0:3386:1906_1920x0_80_0_0_3d9012f6de030b5dcf8bdaee0e92ea21.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Парки культуры и отдыха Москвы вновь открыты после дождей, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. Ранее сообщалось о том, что парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что за прошедшие сутки в городе выпало 24 миллиметра осадков, что составляет одну треть от нормы июля. "Парки культуры и отдыха вновь открыты", - говорится в сообщении. Также в своем телеграм-канале об открытии заявил и Московский зоопарк. "Дождь закончился - и Московский зоопарк снова ждет вас в гости", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский зоопарк, мосгорпарк