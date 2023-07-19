https://ria.ru/20230719/parki-1884986269.html

В Москве временно закрыли парки и зоопарк

В Москве временно закрыли парки и зоопарк - РИА Новости, 19.07.2023

В Москве временно закрыли парки и зоопарк

Парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в Telegram-каналах Мосгорпарка и... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:59

2023-07-19T08:59

2023-07-19T15:26

москва

мосгорпарк

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Парки культуры и отдыха столицы, а также зоопарк временно закрылись в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается в Telegram-каналах Мосгорпарка и зоопарка. "Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь — надеемся на скорую встречу", — сказано в сообщении Мосгорпарка. Временно приостановить работу решили и в Московском зоопарке. "В связи с погодными условиями зоопарк временно закрывается. Приносим свои извинения за неудобства", — указали в Telegram-канале зоопарка.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мосгорпарк, московский зоопарк, общество