Рейтинг@Mail.ru
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:40 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/pamyatniki-1885031234.html
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару - РИА Новости, 19.07.2023
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару
Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:40
2023-07-19T12:40
культура
греция
салоники
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884156405_0:252:2748:1798_1920x0_80_0_0_012a7f643971d8704078b9fc767ade12.jpg
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты здоровья сотрудников и посетителей.На Акрополе в последние дни более 20 посетителей потеряли сознание, сообщил Всегреческий союз работников охраны древностей (PEYFA) по итогам внеочередного заседания правления. &quot;В целях защиты здоровья работников и посетителей профсоюз с 20 июля по 23 июля будет бастовать с 16 часов до конца смены на всех археологических памятниках, работающих с 08.00 до 20.00, и на Белой башне в Салониках, где нет кондиционеров&quot;, – сказано в сообщении организации.На археологических памятниках и в музеях, которые работают с 08.30 до 15.30, будет проходить двухчасовая забастовка с 13.30 до 15.30, сообщил профсоюз.В Греции с 12 июля установилась аномальная жара, местами температура воздуха превышала 44 градуса. Из-за этого закрывали Акрополь для посетителей с 12 до 17 часов. С понедельника в стране наблюдается небольшое снижение температуры после пяти дней аномальной погоды, а с 20 июля ожидается вторая волна жары и повышение температуры до 43 – 44 градусов по Цельсию. Ранее Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку. Они не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.
https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884298944.html
греция
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884156405_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_8c78fea5af1aa1b0aa7f6c775e1202b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, салоники, музеи
Культура, Греция, Салоники, Музеи
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару

В Греции охранники древних памятников решили бастовать по четыре часа в аномальную жару

© РИА Новости / Геннадий МельникТуристы в Акрополе, Греция
Туристы в Акрополе, Греция - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты здоровья сотрудников и посетителей.
На Акрополе в последние дни более 20 посетителей потеряли сознание, сообщил Всегреческий союз работников охраны древностей (PEYFA) по итогам внеочередного заседания правления.
«

"В целях защиты здоровья работников и посетителей профсоюз с 20 июля по 23 июля будет бастовать с 16 часов до конца смены на всех археологических памятниках, работающих с 08.00 до 20.00, и на Белой башне в Салониках, где нет кондиционеров", – сказано в сообщении организации.

На археологических памятниках и в музеях, которые работают с 08.30 до 15.30, будет проходить двухчасовая забастовка с 13.30 до 15.30, сообщил профсоюз.
В Греции с 12 июля установилась аномальная жара, местами температура воздуха превышала 44 градуса. Из-за этого закрывали Акрополь для посетителей с 12 до 17 часов.
С понедельника в стране наблюдается небольшое снижение температуры после пяти дней аномальной погоды, а с 20 июля ожидается вторая волна жары и повышение температуры до 43 – 44 градусов по Цельсию.
Ранее Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку. Они не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.
Голливуд в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Сыгравший Ганнибала Лектера актер высказался о забастовке в Голливуде
14 июля, 20:58
 
КультураГрецияСалоникиМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала