https://ria.ru/20230719/pamyatniki-1885031234.html

В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару

В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару - РИА Новости, 19.07.2023

В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару

Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:40

2023-07-19T12:40

2023-07-19T12:40

культура

греция

салоники

музеи

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АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты здоровья сотрудников и посетителей.На Акрополе в последние дни более 20 посетителей потеряли сознание, сообщил Всегреческий союз работников охраны древностей (PEYFA) по итогам внеочередного заседания правления. "В целях защиты здоровья работников и посетителей профсоюз с 20 июля по 23 июля будет бастовать с 16 часов до конца смены на всех археологических памятниках, работающих с 08.00 до 20.00, и на Белой башне в Салониках, где нет кондиционеров", – сказано в сообщении организации.На археологических памятниках и в музеях, которые работают с 08.30 до 15.30, будет проходить двухчасовая забастовка с 13.30 до 15.30, сообщил профсоюз.В Греции с 12 июля установилась аномальная жара, местами температура воздуха превышала 44 градуса. Из-за этого закрывали Акрополь для посетителей с 12 до 17 часов. С понедельника в стране наблюдается небольшое снижение температуры после пяти дней аномальной погоды, а с 20 июля ожидается вторая волна жары и повышение температуры до 43 – 44 градусов по Цельсию. Ранее Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку. Они не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.

https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884298944.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

греция, салоники, музеи