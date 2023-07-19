https://ria.ru/20230719/pamyatniki-1885031234.html
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару - РИА Новости, 19.07.2023
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару
Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:40
2023-07-19T12:40
2023-07-19T12:40
культура
греция
салоники
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АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты здоровья сотрудников и посетителей.На Акрополе в последние дни более 20 посетителей потеряли сознание, сообщил Всегреческий союз работников охраны древностей (PEYFA) по итогам внеочередного заседания правления. "В целях защиты здоровья работников и посетителей профсоюз с 20 июля по 23 июля будет бастовать с 16 часов до конца смены на всех археологических памятниках, работающих с 08.00 до 20.00, и на Белой башне в Салониках, где нет кондиционеров", – сказано в сообщении организации.На археологических памятниках и в музеях, которые работают с 08.30 до 15.30, будет проходить двухчасовая забастовка с 13.30 до 15.30, сообщил профсоюз.В Греции с 12 июля установилась аномальная жара, местами температура воздуха превышала 44 градуса. Из-за этого закрывали Акрополь для посетителей с 12 до 17 часов. С понедельника в стране наблюдается небольшое снижение температуры после пяти дней аномальной погоды, а с 20 июля ожидается вторая волна жары и повышение температуры до 43 – 44 градусов по Цельсию. Ранее Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку. Они не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.
https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884298944.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, салоники, музеи
Культура, Греция, Салоники, Музеи
В Греции охранники древностей решили бастовать в аномальную жару
В Греции охранники древних памятников решили бастовать по четыре часа в аномальную жару
АФИНЫ, 19 июл - РИА Новости. Профсоюз охранников древностей в Греции намерен в предстоящие дни аномальной жары устраивать четырехчасовые забастовки на археологических памятниках для защиты здоровья сотрудников и посетителей.
На Акрополе в последние дни более 20 посетителей потеряли сознание, сообщил Всегреческий союз работников охраны древностей (PEYFA) по итогам внеочередного заседания правления.
«
"В целях защиты здоровья работников и посетителей профсоюз с 20 июля по 23 июля будет бастовать с 16 часов до конца смены на всех археологических памятниках, работающих с 08.00 до 20.00, и на Белой башне в Салониках, где нет кондиционеров", – сказано в сообщении организации.
На археологических памятниках и в музеях, которые работают с 08.30 до 15.30, будет проходить двухчасовая забастовка с 13.30 до 15.30, сообщил профсоюз.
В Греции с 12 июля установилась аномальная жара, местами температура воздуха превышала 44 градуса. Из-за этого закрывали Акрополь для посетителей с 12 до 17 часов.
С понедельника в стране наблюдается небольшое снижение температуры после пяти дней аномальной погоды, а с 20 июля ожидается вторая волна жары и повышение температуры до 43 – 44 градусов по Цельсию.
Ранее Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала
забастовку. Они не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.
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