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В Перу почтили память советских спасателей, помогавших в ходе землетрясения
В Перу почтили память советских спасателей, помогавших в ходе землетрясения - РИА Новости, 19.07.2023
В Перу почтили память советских спасателей, помогавших в ходе землетрясения
Россияне и перуанцы почтили память советских спасателей, пришедших на помощь Перу во время разрушительного землетрясения в 1970 году, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:59
2023-07-19T03:59
2023-07-19T03:59
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Россияне и перуанцы почтили память советских спасателей, пришедших на помощь Перу во время разрушительного землетрясения в 1970 году, сообщило посольство РФ. Восемнадцатого июля ежегодно отмечается День российско-перуанской солидарности, связанный с трагическими событиями 1970 года. "Тогда Перу постигло разрушительное землетрясение в департаменте Анкаш. Наша страна одной из первых откликнулась на эту трагедию, оказала беспрецедентную по масштабу помощь. 18 июля 1970 года во время выполнения гуманитарной миссии по оказанию помощи Перу произошла трагедия: над Северной Атлантикой потерпел крушение один из советских транспортных самолетов Ан-22 с 22 спасателями на борту", - отметили в посольстве. В память о погибших сооружена стела на территории больницы в городе Уарас, созданной на основе советского военно-полевого госпиталя, переданного в дар перуанскому правительству. Также памятная табличка установлена в мемориальном комплексе города Юнгай, где были построены сборные жилые дома из привезенных из СССР конструкций, которые продолжают использоваться до сих пор и называются "русскими". "В 53-ю годовщину тех трагических событий был организован визит делегации представителей посольства, российского центра науки и культуры и КСОРС Перу в департамент Анкаш для проведения памятных мероприятий, посвященных погибшим советским спасателям. Российская делегация была принята властями края. Перуанские представители с благодарностью вспоминали о масштабной гуманитарной помощи СССР этому региону, подчеркивали важность сохранения памяти о погибших советских спасателях, а также выражали интерес в развитии межрегиональных связей с российскими субъектами, установлении побратимства и в сотрудничестве в гуманитарной сфере", - сообщила российская дипмиссия. Представители российского посольства передали в дар госпиталю медицинские препараты первой необходимости.
https://ria.ru/20230215/peru-1852256089.html
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в мире, перу, ссср, анкаш
В мире, Перу, СССР, Анкаш
В Перу почтили память советских спасателей, помогавших в ходе землетрясения
Посольство: в Перу почтили память советских спасателей, помогавших в ходе землетрясения
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Россияне и перуанцы почтили память советских спасателей, пришедших на помощь Перу во время разрушительного землетрясения в 1970 году, сообщило посольство РФ.
Восемнадцатого июля ежегодно отмечается День российско-перуанской солидарности, связанный с трагическими событиями 1970 года.
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"Тогда Перу постигло разрушительное землетрясение в департаменте Анкаш
. Наша страна одной из первых откликнулась на эту трагедию, оказала беспрецедентную по масштабу помощь. 18 июля 1970 года во время выполнения гуманитарной миссии по оказанию помощи Перу произошла трагедия: над Северной Атлантикой
потерпел крушение один из советских транспортных самолетов Ан-22 с 22 спасателями на борту", - отметили в посольстве.
В память о погибших сооружена стела на территории больницы в городе Уарас, созданной на основе советского военно-полевого госпиталя, переданного в дар перуанскому правительству.
Также памятная табличка установлена в мемориальном комплексе города Юнгай, где были построены сборные жилые дома из привезенных из СССР
конструкций, которые продолжают использоваться до сих пор и называются "русскими".
"В 53-ю годовщину тех трагических событий был организован визит делегации представителей посольства, российского центра науки и культуры и КСОРС Перу в департамент Анкаш для проведения памятных мероприятий, посвященных погибшим советским спасателям. Российская делегация была принята властями края. Перуанские представители с благодарностью вспоминали о масштабной гуманитарной помощи СССР этому региону, подчеркивали важность сохранения памяти о погибших советских спасателях, а также выражали интерес в развитии межрегиональных связей с российскими субъектами, установлении побратимства и в сотрудничестве в гуманитарной сфере", - сообщила российская дипмиссия.
Представители российского посольства передали в дар госпиталю медицинские препараты первой необходимости.
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