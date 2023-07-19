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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский - РИА Новости, 19.07.2023
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский
Умер актер из сериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский, сообщает "Кино-театр.ру". РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:42
2023-07-19T00:42
2023-07-19T12:44
культура
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Умер актер из сериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский, сообщает "Кино-театр.ру".По данным портала, актер ушел из жизни 12 июля. Несколько дней он не выходил на связь. Через три дня квартиру Орловского вскрыли и обнаружили его мертвым. Согласно результатам медэкспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность.Александр Орловский служил в Александринском театре, а также в "На Литейном" и "АпАРТе". Снимался в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и "Азазель", где исполнил эпизодические роли.
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александринский театр, театр
Культура, Александринский театр, Театр
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский
Кино-театр.ру: умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский