https://ria.ru/20230719/orlovskiy-1884965454.html

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский - РИА Новости, 19.07.2023

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский

Умер актер из сериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский, сообщает "Кино-театр.ру". РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T00:42

2023-07-19T00:42

2023-07-19T12:44

культура

александринский театр

театр

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Умер актер из сериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" Александр Орловский, сообщает "Кино-театр.ру".По данным портала, актер ушел из жизни 12 июля. Несколько дней он не выходил на связь. Через три дня квартиру Орловского вскрыли и обнаружили его мертвым. Согласно результатам медэкспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность.Александр Орловский служил в Александринском театре, а также в "На Литейном" и "АпАРТе". Снимался в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и "Азазель", где исполнил эпизодические роли.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александринский театр, театр