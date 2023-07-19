https://ria.ru/20230719/opros-1885184983.html

Опрос: отправку кассетных боеприпасов Украине поддержала треть американцев

Опрос: отправку кассетных боеприпасов Украине поддержала треть американцев - РИА Новости, 19.07.2023

Опрос: отправку кассетных боеприпасов Украине поддержала треть американцев

Лишь каждый третий американец поддерживает отправку на Украину кассетных боеприпасов, свидетельствуют результаты совместного опроса, проведенного изданием... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T23:48

2023-07-19T23:48

2023-07-19T23:48

специальная военная операция на украине

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эван гершкович

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Лишь каждый третий американец поддерживает отправку на Украину кассетных боеприпасов, свидетельствуют результаты совместного опроса, проведенного изданием Economist и службой YouGov. Согласно результатам исследования, в поддержку такого шага выступают 33% респондентов, тогда как 42% высказались против. При этом около половины опрошенных хотели бы, чтобы США либо продолжали оказывать Киеву в помощь в том же объеме (29%), либо увеличили ее (23%). Наряду с этим, треть респондентов высказалась за сокращение объемов выделяемой Украине поддержки. Как свидетельствует опрос, на сегодняшний день американцы в меньшей степени, чем прежде, склонны рассматривать возможное вступление Украины в НАТО как "хорошую идею". В поддержку такой перспективы высказались 42% опрошенных, что на 10% ниже апрельского показателя. Наряду с этим, почти половина (46%) американцев заявили, что вообще ничего не слышали об задержании в РФ по обвинениям в шпионаже журналиста газета Wall Street Journal Эвана Гершковича. Однако те, кто осведомлен о данном деле, в большинстве своем считают, что российские власти "обошлись несправедливо" с американским репортером. Исследование проводилось 15-18 июля среди 1,5 тысяч взрослых американских граждан методом интервью, погрешность составляет не более 3 процентных пунктов.

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, эван гершкович, нато