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ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 19.07.2023 (обновлено: 09:59 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/obstrely-1884991196.html
ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР
ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 19.07.2023
ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР
Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР на фоне ухудшения ситуации на фронте, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T09:21
2023-07-19T09:59
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецк
макеевка
происшествия
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР на фоне ухудшения ситуации на фронте, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы зафиксировали определенную активизацию со стороны противника. В первую очередь это связано даже не с действиями на линии фронта, где продолжается позиционное противостояние, а с обстрелами наших населенных пунктов. Это не только Донецк, это и Макеевка, и Горловка, и Ясиноватая. То есть противник действительно увеличил количество снарядов по нашим населенным пунктам… Особенно когда у них ухудшается на фронте", - сказал Пушилин.Он отметил, что в результате обстрелов есть погибшие, повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, макеевка, происшествия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецк, Макеевка, Происшествия
ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об активизации ВСУ обстрелов из-за неудач на фронте

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР на фоне ухудшения ситуации на фронте, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Мы зафиксировали определенную активизацию со стороны противника. В первую очередь это связано даже не с действиями на линии фронта, где продолжается позиционное противостояние, а с обстрелами наших населенных пунктов. Это не только Донецк, это и Макеевка, и Горловка, и Ясиноватая. То есть противник действительно увеличил количество снарядов по нашим населенным пунктам… Особенно когда у них ухудшается на фронте", - сказал Пушилин.
Он отметил, что в результате обстрелов есть погибшие, повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкМакеевкаПроисшествия
 
 
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