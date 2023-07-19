https://ria.ru/20230719/obstrely-1884991196.html

ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР

ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 19.07.2023

ВСУ активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР

Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР на фоне ухудшения ситуации на фронте, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T09:21

2023-07-19T09:21

2023-07-19T09:59

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецк

макеевка

происшествия

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска активизировали обстрелы населенных пунктов ДНР на фоне ухудшения ситуации на фронте, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы зафиксировали определенную активизацию со стороны противника. В первую очередь это связано даже не с действиями на линии фронта, где продолжается позиционное противостояние, а с обстрелами наших населенных пунктов. Это не только Донецк, это и Макеевка, и Горловка, и Ясиноватая. То есть противник действительно увеличил количество снарядов по нашим населенным пунктам… Особенно когда у них ухудшается на фронте", - сказал Пушилин.Он отметил, что в результате обстрелов есть погибшие, повреждены жилые дома, объекты социальной сферы.

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, макеевка, происшествия