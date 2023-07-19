https://ria.ru/20230719/obstrely-1884969873.html
Украинские войска за сутки 102 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 102 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские войска за сутки 102 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 102 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T02:45
2023-07-19T02:45
2023-07-19T02:45
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 102 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 102 фактах ведения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Александровка, Старомихайловка, Еленовка и Волновахский район. По данным представительства, ранения получили семь мирных жителей, в том числе подросток 2005 года рождения, погибли два человека. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884963217.html
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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 102 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 102 раза обстреляли территорию Донбасса