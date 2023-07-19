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Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области

Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области

Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:40

2023-07-19T21:40

2023-07-19T21:40

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 20.00 боевики ВСУ произвели обстрел центра города Васильевки. Повреждения получили здания, дороги, перебита газовая труба" - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, происшествия