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Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885174558.html
Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области
Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области
Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:40
2023-07-19T21:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах города. "В 20.00 боевики ВСУ произвели обстрел центра города Васильевки. Повреждения получили здания, дороги, перебита газовая труба" - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области

ВСУ обстреляли центр Васильевки в Запорожской области и повредили инфраструктуру

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 19 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Васильевки в Запорожской области, есть повреждения городской инфраструктуры, сообщили журналистам в оперативных службах города.
"В 20.00 боевики ВСУ произвели обстрел центра города Васильевки. Повреждения получили здания, дороги, перебита газовая труба" - сообщили в оперативных службах.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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