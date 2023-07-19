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Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885139872.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку в ДНР
Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:08
2023-07-19T18:08
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
старомихайловка
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 17.40 обстрелу со стороны украинских войск подверглась Горловка, по городу ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине города, это его самая отдаленная от центра часть. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, поселок городского типа Старомихайловка - на западной окраине города, рядом с его Петровским и Кировским районами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
донецкая народная республика
старомихайловка
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донецк, донецкая народная республика, старомихайловка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Старомихайловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Старомихайловке 18 снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.35 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, в 17.40 обстрелу со стороны украинских войск подверглась Горловка, по городу ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине города, это его самая отдаленная от центра часть. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, поселок городского типа Старомихайловка - на западной окраине города, рядом с его Петровским и Кировским районами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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