https://ria.ru/20230719/obstrel-1885119618.html

Украинские войска обстреляли Макеевку ракетами

Украинские войска обстреляли Макеевку ракетами - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку ракетами

Украинские войска в 16.30 выпустили пять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:59

2023-07-19T16:59

2023-07-19T16:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили пять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20230719/obstrely-1884991196.html

донецкая народная республика

макеевка

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донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия