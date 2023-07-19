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Украинские войска обстреляли Макеевку ракетами
Украинские войска обстреляли Макеевку ракетами - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку ракетами
Украинские войска в 16.30 выпустили пять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:59
2023-07-19T16:59
2023-07-19T16:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили пять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, макеевка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку ракетами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Макеевке